Calcio. Il Vado riprende a correre con i suoi attaccanti, Alfiero e Vita decisivi a Fossano

FOSSANO-VADO 1-2 ( 65' Gabrielli - Alfiero 14', Vita 21')



90' FINISCE QUA! IL VADO ESPUGNA 2-1 IL POCHISSIMO!

77' sostituzione di mister Pala: Manno rileva Cenci

75' il Fossano attacca, il Vado punge di rimessa. Alfiero serve Capra che apre per Gagliardi: Menino si oppone

74' la partita si accende. Grandoni impegna Bellocci con un tiro di sinistro, sul ribaltamento di fronte Vita arriva a tu per tu con Menino ma si fa ipnotizzare

71' cambio tra i liguri: Gagliardi per Bussaglia

70' la formazione di Pala gioca con ritrovata fiducia ed alza il baricentro alla ricerca del pari

65' il Fossano accorcia le distanze. Il gol porta la firma di Gabrieli che sfrutta un corner di Cattaneo corretto di testa da Flores Heatley

61' nuovo cambio per Pala: Grandoni rileva Boix

60' la squadra di Cottafava amministra con ordine e dà spesso la sensazione di potere fare male alla difesa avversaria

56' ammonito Corsa

54' ci prova Vita su punizione, pallone in corner dopo una deviazione

46' iniziata la ripresa. Manes e De Souza in campo per Prato e Bongiovanni tra i padroni di casa

SECONDO TEMPO

45'+1 squadre a riposo dopo un minuto di recupero. Liguri avanti di due reti al Pochissimo

38' i blues rispondono con Flore Heatley ma nella sua conclusione non c'è forza sufficiente

36' il Vado sfiora il tris. Sponda di Alfiero per Vita che non inquadra la porta

27' Fossano ad un passo dal gol. Flores Hatley fa tutto bene e va al tiro da posizione ravvicinata, Bellocci gli chiude lo specchio

21' raddoppio ospite. In gol Vita, abile a capitalizzare il cross basso di Abonckelet, autore di una impetuosa sgroppata sul lato mancino

14' Vado in vantaggio con l'ex Alfiero. Preciso cross di Capra dalla sinistra e puntuale inzuccata dell'attaccante

12' i blues ci provano ancora su calcio piazzato. Berbenni al tiro da posizione centrale, para Bellocci

8' occasione Fossano. Cattaneo impegna Bellocci su punizione, efficace la respinta del portiere

4' il Vado prova a rendersi pericoloso. Vita per l'inserimento di Capra che va giù in area, l'arbitro non ravvisa irregolarità

1' iniziata al Pochissimo la sfida tra Fossano e Vado

PRIMO TEMPO

Fossano: Menino, Prato, Gabrielli, Cociobanu, Berbenni, Cattaneo, Morganti, Bongiovanni, Boix, Cenci, Flores Hatley. A disp: Vespier, Manes, Muratore, Grandoni, Zani, Ventre, Manno, De Souza, Risso. All Pala

Vado (4-3-1-2): Bellocci, Pisanu, Monteverde, Montesano, Capra, Bussaglia, Alfiero, Vita, Abonckelet, Venneri, Corsa. A disp: Sattanino, Lora, Gagliardi, Mameli, Ndianefo, Valera, Casazza, Cottarelli, Prisco. All Cottafava

Arbitro: Francesco Palmisano di Saronno, assistenti Usman Ghani di Bergamo e Andrea Lufi di Lodi