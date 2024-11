Calcio. Eccellenza, il Celle Varazze ospita il Golfo Paradiso capolista: il racconto in diretta dall'Olmo-Ferro

CELLE VARAZZE - GOLFO PARADISO 4-0 (15' Calcagno, 18' Preti, 50' Preti, 75' Righetti)

83' partita ormai chiusa all'Olmo-Ferro, per il Celle Varazze è una gran bella iniezione di fiducia dopo i tanti alti e bassi di inizio stagione. Golfo Paradiso al primo ko in campionato, domenica da archiviare velocemente per la squadra di Bianco, rimasta in dieci già nel primo tempo a causa dell'espulsione di Fenati

79' Schirru al posto di Panepinto, obiettivo porta inviolata per il CV

77' Saracco e De Benedetti in campo per il finale, debutto in maglia biancoblu per l'ex Albenga

75' GIOIA PERSONALE ANCHE PER RIGHETTI! 4-0 CELLE VARAZZE! Giocata sublime di Panepinto, tunnel e cross al bacio per la testa del centravanti delle Civette che scrive la parola fine sulla gara

74' Anselmo di testa chiama in causa il portiere bianconero, che devia in angolo

71' qualche parola di troppo tra Battaglia e Fontana, nel frattempo Pisano manda in campo Anselmo richiamando in panchina Preti dopo aver inserito ad inizio ripresa Ravoncoli al posto di Zampano

70' Cammarota a mani unite respinge la sassata in diagonale di Gnecchi, si stanno aprendo spazi sempre più invitanti per i contropiedi della squadra di Pisano

68' terzo tentativo nel giro di pochi minuti da parte di Lipani, esito da dimenticare per il giocatore di mister Bianco

67' parte Lipani con il destro, centrale e telefonata la sua conclusione, Mitu blocca a terra

66' Marrale tra i più positivi nel Golfo Paradiso, guadagna un'interessante punizione dal limite il numero sette bianconero

64' destro dal limite di Lipani, corpo all'indietro e palla colpita troppo con l'esterno, Mitu non corre alcun rischio

63' ripartenza micidiale delle Civette che mettono Gnecchi a tu per tu con Cammarota, mastica però il destro ex Lavagnese, sciupando una buona chance per chiudere definitivamente la gara

60' spazio a Bonci tra le fila bianconere, esce Cotellessa

55' tentativo di girata in area da parte di Marrale, si oppone Guida con il corpo

50' ANCORA PRETI! IL TRIS DELLE CIVETTE! Traversone di Galatolo dalla destra, traiettoria precisa per la testa del numero undici biancoblu, bravo a depositare di testa alle spalle di Cammarota

49' colpo di testa innocuo da parte di Marrale che Mitu controlla con lo sguardo, Celle Varazze ordinato in queste prime battute della ripresa

Si riparte con un cambio per il Golfo Paradiso: dentro Zanetti al posto di Rudi

SECONDO TEMPO

Si chiude il primo tempo: Celle Varazze avanti di due gol e di un uomo sul Golfo Paradiso, decidono al momento le reti di Calcagno e Preti

45'+1' questa volta è Righetti a servire in mezzo Battaglia, destro incrociato respinto in tuffo dal portiere recchelino

45' bel traversone in area di Galatolo, Cammarota con i pugni anticipa Battaglia

35' ammonito anche Revello, gli strappi offensivi delle Civette stanno creando non pochi problemi ai levantini, che giocheranno il resto della gara in inferiorità numerica

33' GOLFO PARADISO IN DIECI: ESPULSO FENATI, inizialmente ammonito per il fallo su Preti lanciato in ripartenza, e poi spedito sotto la doccia per proteste con tanto di pallone calciato, molto probabilmente in maniera involontaria, addosso alle gambe dell'arbitro

31' gran diagonale in corsa di Gnecchi, traiettoria ad uscire che termina non distante dal palo, il Celle deve provare a sfruttare gli spazi che potrebbero aprirsi con il passare dei minuti

30' primo squillo del Golfo Paradiso, Sakhi con l'esterno destro pesca la testa di Nicolini, il cui impatto con la sfera non è dei migliori

24' punizione completamente fuori misura battuta da Sakhi, fatica a reagire la squadra di Bianco

20' doppio vantaggio nel giro di pochi minuti per il Celle Varazze, capace di sfruttare al massimo le occasioni create. Strada in salita per il Golfo Pro Recco, che sta patendo la vivacità degli esterni di casa, bravi a creare superiorità

18' PRETI! RADDOPPIO DELLA SQUADRA DI PISANO! Sovrapposizione a destra di Zampano che riesce a mettere in mezzo un gran pallone trovando il giovane esterno '02, destro secco di prima e sfera in fondo al sacco!

15' CALCAGNO! CELLE VARAZZE IN VANTAGGIO! Discesa a sinistra del terzino biancoblu, conclusione sul primo palo non irresistibile che piega le mani di un incerto Cammarota, Civette avanti 1-0

9' risponde subito la squadra recchelina, Marrale libero a destra sbaglia il suggerimento al centro favorendo il recupero della difesa del Celle Varazze

8' punizione di Panepinto dalla trequarti destra, Padovan di testa sfiora la traversa, prima chance per i padroni di casa su palla inattiva

3' Pisano disegna i suoi con il 4-4-2: terzini Zampano e Calcagno con al centro Guida e Padovan, esterni alti di centrocampo Galatolo e Preti, mediana affidata a Panepinto e Gnecchi pronti a imbeccare Righetti e Battaglia in attacco. 4-2-3-1 invece per la formazione di Bianco

1' si parte! Celle Varazze in completo bianco, tenuta bianconera per il Golfo Paradiso

PRIMO TEMPO

CELLE VARAZZE: Mitu, Zampano, Calcagno, Panepinto, Guida, Padovan, Galatolo, Gnecchi, Righetti, Battaglia, Preti

A disposizione : Tredici, Saracco, Schirru, De Benedetti, Ravoncoli, Bonanni, Morando, Akkari, Anselmo

Allenatore : Pisano

GOLFO PARADISO: Cammarota, Mermina, Fontana, Fenati, Lipani, Rudi, Marrale, Revello, Nicolini, Sakhi, Cotellessa

A disposizione : Ragher, Bonci, Ciceri, Zanetti, Paccagnini, De Paoli, Ottonello, Cerosillo, Massone

Allenatore : Bianco

Arbitro: Donati di Chiavari

Assistenti: Maggi di La Spezia - Degiovanni di Novi Ligure