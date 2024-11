Calcio, Promozione. Il Finale torna alla vittoria, goleada al Ventimiglia: al "Borel" è 8-1

FINALE - VENTIMIGLIA 8-1 (3' Piu, 8' Arzarello, 35' Palumbo, 46' pt G. Brollo, 52' Agate, 68', 79' Cafarotti, 88' Ballone - 70' Rea)

45' non c'è recupero, il Finale torna alla vittoria fermando il momento buono del Ventimiglia.

43' C'E' GLORIA ANCHE PER BALLONE. Conclusione dalla distanza che si infila sotto all'incrocio dei pali.

42' occasione per accorciare ulteriormente per Gambacorta, Martinetti in uscita bassa non si fa superare.

44' DOPPIETTA DI CAFAROTTI! Conclusione da dentro l'area dell'esterno offensivo mancino.

32' intervento falloso sulla trequarti, ammonito Alfonso Rea.

28' conclusione potente da posizione defilata di Capocelli, Haderbache si salva in qualche modo poi sulla respinta interviene Cafarotti che però si trovava in posizione di fuorigioco.

26' un cambio per parte. Nel Ventimiglia dentro Pianese per Sparma, nel Finale Aroca per Arzarello.

25' RETE DEL VENTIMIGLIA! Conclusione dalla distanza di Rea che bacia il palo e va dentro.

24' palo del Ventimiglia, poi è Martinetti ad avventarsi sulla sfera.

23' GOL DI CAFAROTTI! Assist perfetto di Arzarello con un filtrante verso Cafarotti, controllo e conclusione del mancino per il 6-0.

21' c'è spazio per Bertozzi nel Finale che prende il posto di Scalia.

17' entra in campo Capocelli per il Finale, fuori Gabriele Brollo.

16' salva ancora la sua porta Haderbache dalla conclusione diagonale di Piu, calcio d'angolo.

14' batte una punizione rapidamente il Ventimiglia cercando Rea, mancino del centrocampista granata sul primo palo stoppato a terra da Martinetti.

12' seconda sostituzione per mister Brignoli: Cafarotti entra al posto di Palumbo.

11' si porta la palla sul sinistro Cassini tentando la conclusione dall'incrocio dell'area piccola, manda in corner Martinetti.

10' intervento falloso di Cassini che viene ammonito.

9' cambia anche il Finale: esce l'autore del quinto gol Agate, dentro Shpuza.

8' quarta sostituzione per i frontalieri: fuori Felici, al suo posto Lorenzi.

7' QUINTA MARCATURA GIALLOROSSOBLU! Colpo di testa di Palumbo respinto da Haderbache, a raccogliere il pallone è Agate che manda dentro.

4' discesa sulla corsia destra di Arzarello, assist per la conclusione a botta sicura di Piu, Haderbache si supera e manda in angolo.

2' sfiora il pokerissimo la squadra di Brignoli con Arzarello che da due passi devia la palla colpita da Scalia ma manda a lato di pochissimo.

1' si torna in campo senza ulteriori novità di formazione rispetto ai ventidue che hanno concluso la prima frazione.

SECONDO TEMPO



45'+2' si chiude qui la prima frazione con il Finale saldamente in vantaggio. Notte fonda per la squadra avversaria.

45'+1' A CENTRO ANCORA IL FINALE! Brollo calcia la punizione conquistata dal compagno di reparto e la mette dentro, trovando anche la complicità dell'estremo difensore avversario.

45' scappa in contropiede il Finale con Brollo che innesta Palumbo, lo stende praticamente all'ingresso dell'area Giglio: è chiara occasione da gol, espulso.

45' sono stati assegnati 2' di recupero.

41' cerca la gran conclusione con una rovesciata Gambacorta sugli sviluppi di un corner, palla alta di un soffio.

38' terzo cambio per mister Massullo: fuori Bastita che fa spazio ad Alfonso Rea.

37' ancora una sostituzione per il Ventimiglia che richiama in panchina Addiego, al suo posto Giglio.

35' TRIS FINALE! Assist vincente di Scalia per Palumbo che non ci pensa due volte calciando a rete e trovando il diagonale vincente.

28' intervento giudicato troppo rude di Bastita, ammonito il centrocampista granata.

25' cambia già il Ventimiglia: esce Verardi, dentro Gambacorta.

23' Cassini trova lo spazio giusto per andare alla conclusione, brivido per il Finale con la palla che schizza sulla traversa ed esce.

21' cross di Piu sul secondo palo verso Palumbo anticipato da un avversario, arriva a rimorchio Agate che calcia ma altissimo.

20' conclusione non troppo potente e angolata di Bastita, Martinetti in due tempi riesce a far sua la sfera.

17' trova il corridoio giusto per andare al tiro Piu, Haderbache si salva sul primo palo.

13' muove la palla la squadra ospite che arriva alla conclusione con Felici, debole e fuori misura.

11' si fa vedere pericoloso alla conclusione anche il Ventimiglia, in area Cassini trova la deviazione di piede sulla punizione dalla sinistra, attento Martinetti.

8' RADDOPPIO DEL FINALE! Dal corner svetta più in alto di tutti Arzarello trovando il tempo e l'inclinazione giusta per bucare Haderbache.

7' cerca la conclusione Palumbo defilato sulla destra, Addiego si oppone e manda in angolo

3' FINALE AVANTI! Azione rapida sulla destra, palla a mezz'altezza sul secondo palo che trova Piu che la deve solo spingere in rete.

1' squadre schierate in campo: Finale in completo bianco con inserti giallorossoblu e Ventimiglia in tenuta granata.

PRIMO TEMPO

-----------

FINALE (4-3-3): Martinetti; Arzarello (71' Aroca), Giguet, Pastorino, Caligarsi; Agate (54' Shpuza), Scalia (66' Bertozzi), Ballone; Palumbo (57' Cafarotti), G. Brollo (62' Capocelli), Piu.

A disposizione: Anselmo; Nazarenko, V. Brollo, Renda.

Allenatore: D. Brignoli

VENTIMIGLIA (4-2-3-1): Haderbache; Berruti, Peirano, Ierace, Addiego (37' Giglio); Zampella, Bastita (38' Rea); Sparma (71' Pianese), Verardi (25' Gambacorta), Cassini; Felici (53' Lorenzi).

A disposizione: Fiorini; Bertone, Allegro.

Allenatore: G. Massullo

Arbitro: Gorlero (Imperia)

Assistenti: Pollero (Savona) e Biggi (Genova)

E' una sfida per pesarsi rispettivamente, sia in casa Finale sia in casa Ventimiglia, quella di scena al "Borel" in questa ottava giornata del Girone A di Promozione.

I giallorossoblù di mister Brignoli sono chiamato innanzitutto a dare risposte a se stessi: dopo un avvio spumeggiante, la formazione finalese arriva allo scontro diretto al limitare della zona play out con cinque sconfitte consecutive, di cui quattro in campionato.

Momento opposto per i frontalieri, che ne arrivano da quattro risultati utili e hanno superato proprio una settimana fa in classifica la squadra finalese.