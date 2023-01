Calcio, Eccellenza. Finale Dagnino ancora decisivo dal dischetto, i giallorossi ribaltano 2-1 la Sestrese

FINALE-SESTRESE 2-1 (78' Sakho, 84' rig. Dagnino - 56' Bazzurro)

45'+8' Punizione per la Sestrese senza esiti, finisce qui: il Finale mette in saccoccia tre punti fondamentali per la classifica delle zone basse.

45'+6' Tiene palla la formazione di casa, mentre scorre ancora il tempo a causa di quello perso da Zanoli nell'uscire dal campo.

45'+4' Guida il contropiede finalese Gagliano, palla a Vierci nell'area avversaria ma ha la meglio la difesa che spazza. Sul ribaltamento di fronte fallo per Zanoli, secondo giallo e Sestrese che chiuderà in nove.

45'+1' La panchina giallorossoblu manda dentro Gagliano al posto di Basso.

45' Saranno 5' di recupero ancora mentre Basso è costretto a uscire col labbro sanguinante, con tutta la squadra che accusa di aver subito un colpo.

40' Cambiano entrambi i tecnici. Rossetti manda in campo Mura e Zanetti per Montemagno e Tecchiati, Balleri si copre e manda dentro Chiarlone al posto di Risso.

39' DAGNINO NON SBAGLIA, FINALE IN VANTAGGIO! L'ex Albenga non calcia un rigore perfetto ma spiazza l'estremo difensore avversario.

38' Altra occasione per il Finale! Ancora un giocatore atterrato, ancora una massima punizione per i padroni di casa.

37' Sakho calcia a lato! Occasione sciupata, la palla va larga alla destra di Bongiorni.

36' Scalia porta avanti il contropiede giallorossoblu servendo Sakho, Bazzurro lo atterra e viene espulso. Per il direttore catanese è calcio di rigore.

33' PAREGGIA IL FINALE! Determinante la palla giocata da Risso sulla destra, cross rasoterra al centro dell'area per Sakho che, da pochi passi, non può proprio sbagliare.

32' Conclusione di Scalia al volo dal limite, la deviazione di Audel rischia di mettere la palla sui piedi di Sakho ma l'ex Lavagnese non è abbastanza lesto. Liberano i genovesi.

26' Altra uscita audace di Bongiorni a contrastare Risso, l'estremo difensore perde palla ma il Finale non ne approfitta, libera la Sestrese.

24' Sostituzione anche per mister Rossetti: Sakhi si accomoda in panchina, al suo posto il tecnico si copre con Audel.

20' Revello entra in campo senza permesso del direttore di gara e intercetta il pallone, ammonito.

19' Prova a mischiare le carte mister Balleri con Caligaris che lascia il campo a Vierci.

17' Cambio di gioco di Puddu verso Caligaris, l'esterno destro riesce ad allungarsi di testa la sfera superando Lanza ma la sua conclusione viene fermata.

14' Palla d'oro per Sakho, bravo a scappare sul filo del fuorigioco al diretto marcatore seminandolo in velocità e arrivando alla conclusione sul primo palo che Bongiorni chiude bene in corner.

11' SESTRESE IN VANTAGGIO! Disattento il Finale sulla propria trequarti offensiva che si apre al contropiede dei genovesi, chiuso in gol da Bazzurro.

8' Punizione morbida dalla destra di Brollo verso il secondo palo dove Puddu manca di un soffio l'appuntamento col pallone.

5' Sbaglia decisamente il rinvio Mondino, palla a Revello che scarica su Sighieri, conclusione di prima del numero dieci che però va fuori di molto.

1' Scappano in contropiede i verdestellati, Sakhi arriva davanti a Mondino ma allarga troppo il compasso e sciupa un'opportunità clamorosa per portare i suoi in vantaggio.

1' Nessuna sostituzione dalle due panchine, si riparte.

SECONDO TEMPO



45'+2' Finisce qui la prima frazione di gioco. Risultato ancora a occhiali al "Borel".

45'+1' Punizione centrale affidata a Sighieri che calcia a lato alla sinistra di Mondino.

45' Scappa in contropiede Lanza, intervento al limite di Messina a una decina di metri dall'area di rigore che viene ammonito. Sarà di 1' circa il recupero.

43' Calcio d'angolo dalla sinistra di Brollo con traiettoria a uscire, ancora sfortunato Puddu col suo colpo di testa.

41' Lanza cerca dalla trequarti direttamente Montemagno, torsione esteticamente apprezzabile ma colpo di testa fuori misura del numero nove genovese.

38' Primo ammonito del match. Zanoli ferma irregolarmente Risso, giallo per lui.

37' Dopo qualche minuto di stallo, riecco un'occasione. Fondamentale Bongiorni a smanacciare un cross del Finale dalla sinistra proprio poco prima che la palla potesse arrivare a Sakho.

30' Batti e ribatti confuso nell'area piccola del Finale, prima Mondino poi Caligaris respingono le conclusioni degli avanti avversari che ottengono solo un angolo.

24' Fioccano le occasioni per i padroni di casa e ancora sui piedi di Scalia che però alza troppo la mira da posizione favorevole.

23' Occasionissima di testa di Puddu che raccoglie una palla ottima al limite dell'area, la sua palombella sfiora la parte superiore della traversa.

21' Ci sono anche i giallorossoblu pericolosi nell'area avversaria, la conclusione di capitan Scalia deviata però in angolo.

20' Sorprendente diagonale, sempre da lontano, di Bazzurro: palla a lato non di molto.

19' Spinge la Sestrese con la conclusione potente da distante di Sighieri, l'estremo finalese blocca.

17' Cross in area verso Montemagno che resta a terra. E' stato però l'attaccante genovese a commettere fallo su Mondino secondo il direttore di gara.

14' Prova direttamente a calciare in porta Sighieri dai circa 25 metri ma la sua punizione è alta.

9' Cerca la porta con un diagonale Montemagno, Mondino non impeccabile nell'intervento salvato però da Messina che spazza a pochi passi dalla linea.

7' Conclusione volante di Scalia in area, un difensore sestrese colpisce la palla forse con un braccio ma, tra le proteste giallorossoblu, il direttore di gara Vazzano lascia proseguire.

5' Conclusione in girata di Sighieri, palla fuori di non di molto alla destra di Mondino.

3' Filtrante tra Risso e Brollo da parte di Dagnino, Bongiorni esce dalla propria area anticipando l'ex Vado in scivolata e facendo ripartire i suoi palla al piede.

1' Padroni di casa in completo giallorosso, ospiti con una tenuta completamente nera. Si comincia!

PRIMO TEMPO

Ecco quindi le scelte dei due tecnici.

FINALE (3-5-2): Mondino; Gasco, Messina, Puddu D.; Caligaris, Basso, Scalia, Dagnino, Brollo; Risso, Sako.

A disposizione: Martinetti; Arzarello, Marangi, Gagliano, Cristaldi, Chiarlone, Genta, Stagnaro, Vierci.

Allenatore: D. Balleri.

SESTRESE (4-3-1-2): Bongiorni; Tecchiati, Ansaldo, Padovan, Lanza; Bazzurro, Zanoli, Revello; Sakhi; Sighieri, Montemagno.

A disposizione: Cannavò; Zanetti, Audel, Cappadona, Marino, Ivaldi, Mura, Palmisano, Iannicella.

Allenatore: C. Rossetti.

Arbitro: Vazzano di Catania

Prima giornata del girone di ritorno, seconda uscita consecutiva in casa per il Finale che, dopo il buon pareggio contro l'Imperia, cerca disperatamente quei tre punti che mancano da ottobre per tirarsi su da una posizione ormai sempre più scomoda col passare delle giornate.

Dopo la sfortunata (per i giallorossoblu) gara di andata decisa da un calcio di rigore dell'ex Sighieri, c'è la voglia di rifarsi contro una Sestrese distante appena cinque lunghezza: un distacco da accorciare non solo per non finire in zona retrocessione diretta ma per dare nuovo slancio al morale di Scalia e compagni.