Calcio, Aurora. L'amarezza del club: "Un nostro tesserato è stato atteso e aggredito da tre tesserati del Millesimo"

Nonostante la vittoria per 3-1 sul Millesimo nell'anticipo di sabato, l'umore in casa Aurora non è ai livelli massimi.

La società ha infatti tenuto a raccontare un episodio che sarebbe avvenuto a match ampiamente concluso, quando tutti gli addetti ai lavori avevano già lasciato il Corrent:

"Un nostro tesserato - spiega il club giallonero - è stato atteso e minacciato da tre altri tesserati del Millesimo. Un gesto assolutamente spiacevole dato che ha ricevuto una manata in faccia e anche dei calci.

La partita è stata tirata e combattuta, il nostro tesserato ha anche esultato in maniera partecipe dopo la rete del 2-1, ma determinati comportamenti sono assolutamente da censurare".