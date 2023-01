Giudice Sportivo, Promozione: 15 giocatori fermi per almeno un turno, multate Praese e Baia Alassio

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 11/ 1/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/ 2/2023

CHIAPPAROLI DOMENICO (PRAESE 1945) (infrazione segnalata da parte di un AA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRIGNONE FRANCESCO (CARCARESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MANFREDI DAVIDE (CARCARESE)

ANDREONI GIOVANNI (PRAESE 1945)

TOSI EMANUELE (PRAESE 1945)

AMMONIZIONE (III INFR)

MOMBELLONI GIORGIO (CARCARESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

BONIFACINO DIEGO (CARCARESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BASSO SIMONE (CARCARESE)

GARE DEL 15/ 1/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00

PRAESE 1945

Per il comportamento di un gruppo di circa 20 di propri sostenitori, i quali, fin dal primo minuto del primo tempo, arrivavano al campo accendendo una torcia fumogena dal lato opposto alla tribuna che, però, veniva fatta spegnere all'esterno senza dare alcun fastidio all'AA ivi posizionato. Una volta essi raggiungevano la tribuna si posizionavano all'ultimo gradone, lato panchina ospite, e da quel momento, venivano fatti partire dei fuochi artificiali, presumibilmente fatti partire dal lato o sul retro della tribuna.

I fuochi pirotecnici duravano all'incirca 5 minuti, anche in questo caso senza recare alcun fastidio alla terna. Successivamente venivano fatti esplodere alcuni petardi presumibilmente lanciati dal gradone più alto verso l'esterno della tribuna, dunque vicino alla panchina ospite ed alla posizione dell'AA,che facevano partire alcune pietre verso l'interno del campo. Seguiva l'accensione di altre 2 torce fumogene nei primi 15 minuti del primo tempo, tuttavia garantendo la piena visibilità del tdg al ddg. Tutto ciò costringeva, comunque, il ddg, a richiamare il capitano per chiedere ai propri dirigenti di fare annuncio verso i suddetti sostenitori al fine che si placasse la situazione. Al termine del primo tempo sopraggiungevano nello spogliatoio del ddg 4 agenti di Polizia di Stato per avvisarlo che nel secondo tempo si sarebbero posizionati nei pressi della tribuna, assicurandolo relativamente al mantenimento dell'ordine pubblico. I suddetti sostenitori indirizzavano cori contro il Corpo della Polizia e dei Carabinieri, sia nel primo tempo, sia nel secondo tempo (infrazione segnalata anche da parte degli AAA)

Euro 75,00 BAIA ALASSIO CALCIO

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori, che, attorno alla metà del 1o t., lanciavano alcune monete da 1, 2 e 5 cent. ed alcuni tappi di birra all'indirizzo di un AA, senza colpirlo (infrazione segnalata da parte di un AA). La gara proseguiva regolarmente.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

GIANOTTI GABRIELE (BAIA ALASSIO CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

COLA EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.) (infrazione segnalata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER UNA GARA

MONTEFORTE LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BASTIANELLI CLODIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (II INFR)

CANNISTRA GIANFRANCO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

MASSIMELLI FLAVIANO (BAIA ALASSIO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)

DI NOTO SAMUELE (NEW BRAGNO CALCIO)

ROVERI NICOLO (VALLESCRIVIA 2018)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

PIAZZA FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIORDANO RAFFAELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

APRILE MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)

EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)

CASORIA ANDRES (MARASSI 1965)

CALVINI GIACOMO (OSPEDALETTI CALCIO)

DI MARTINO MIRKO (NEW BRAGNO CALCIO)

FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

GAMBACORTA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

PANEPINTO FABIO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TOMAGNINI ANDREA (CADIMARE CALCIO)

CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PESARE FRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BENINATI GABRIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SCOTTO BUSATO LUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

ROMANO THOMAS (LITTLE CLUB JAMES)

STILO FRANCESCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

BERNIERI FRANCESCO (MAGRA AZZURRI)

STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

MASTROGIOVANNI ANDREA (SAMPIERDARENESE)

DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)

GIGLIO MICHAEL (SOCCER BORGHETTO)

GASCO FILIPPO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

COLOMBO EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PIANA MATTEO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

TRAVERSARO LORENZO (CAPERANESE 2015)

SCHIRRU MICHELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)

DEL NERO SIMONE (LEGINO 1910)

COSIMO FEDERICO (SAN DESIDERIO)

STALTARI SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

RASO MARCO (BORZOLI)

MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO)

PRINA TOMMASO (CARCARESE)

REVELLO ALESSANDRO (CARCARESE)

CASTAGNA AMERIGO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MANZI LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DORNO FABIAN (LEGINO 1910)

TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)

GIGUET MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)

MONNI EMMANUELE (NEW BRAGNO CALCIO)

SAIH MOUNIR (OSPEDALETTI CALCIO)

SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)

PIROLI NELSON (PRAESE 1945)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

CARBONE ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)

DELFINO FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)

DALESSIO FILIPPO (SAN DESIDERIO)

ILARDO FRANCESCO (SERRA RICCO 1971)

MOSCA ALESSANDRO (VALLESCRIVIA 2018)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

AURELLIO VALENTINO (BAIA ALASSIO CALCIO)

BIANCO ANTONIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

PROVENZANO DENIS (BORZOLI)

DIELI AARON (CADIMARE CALCIO)

BOGGIANO MARCO (CAMPESE F.B.C.)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

ANSELMO LORENZO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

GAGLIARDI ALESSIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

MASSINI FEDERICO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BARATTINI ANDREA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CAPPELLETTI GIOVANNI (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CASASSA VIGNA LORENZO (GOLFO DIANESE 1923)

CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)

FOSSATI SAMUELE (LITTLE CLUB JAMES)

LERTOLA SAMUELE (MAGRA AZZURRI)

BOSSI FEDERICO (MARASSI 1965)

BACCINI GABRIELE (SAN DESIDERIO)

ROBOTTI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)

CHIAPPINI FABIO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (I INFR)

BARBERIS VASCO (BAIA ALASSIO CALCIO)

FAZIO TOMMASO (BAIA ALASSIO CALCIO)

MARQUEZ MANUEL (BAIA ALASSIO CALCIO)

AMBROSI FILIPPO (CADIMARE CALCIO)

URSO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

DALLAGLIO MATTEO (CAPERANESE 2015)

MOSTO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

TRAVERSO ETTORE (CAPERANESE 2015)

GAVARONE LUCA (CARCARESE)

BROCCINI LORENZO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BERTELLONI LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PISANI MASSIMILIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BOSCHINI ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

VENTURA DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)

GIORGI ALESSIO (MARASSI 1965)

ALASIA GIAN MARCO (OSPEDALETTI CALCIO)

BRUZZONE MARCO (PRAESE 1945)

GUARRELLA GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

MANNELLI FILIPPO (TARROS SARZANESE SRL)