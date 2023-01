Esport. Si apre anche ai club dilettantistici l'iscrizione alla eCup LND, in Liguria c'è già il Priaruggia

L’Italia del Pro Club 11 vs 11 su piattaforma PS5 (FIFA23) si prepara a scendere in campo nella terza edizione della LND eCup, la competizione che sul modello inglese della FA Cup che mette di fronte, fin dal primo match di qualificazione, i team di calcio virtualeche rappresentano Club appartenenti all’area professionistica e dilettantistica. In attesa della chiusura delle iscrizioni prevista per l’ultima settimana del prossimo mese, la eSerieD recupererà invece l’8 febbraio la 9^ giornata di andata.

L’iscrizione, completamente gratuita ed eseguibile sul portale eSport della FIGC – Lega Nazionali Dilettanti (esport.lnd.it/it/ecup-gtz/iscrizione), è aperta ai team di calcio virtuale Pro Club 11 vs 11 che indossano le maglie del calcio italiano dalla Serie A alla 3^ Categoria ed a quelli provenienti dalla grande famiglia della LND quindi, anche espressione di Società di Futsal e Beach Soccer.

Già pronte Hellas Verona, Udinese, Cagliari, Palermo e Catanzaro per quanto riguarda l’area pro. La Serie D si presenta, ad oggi, con la partecipazione di Desenzano, Brindisi, Grosseto, Afragolese, Seregno, Ostiamare, Mestre, Trastevere, Mariglianese, Follonica Gavorrano, Scandicci, Catania, Asti, Matese, Brusaporto, Poggibonsi, Angri, Luparense e Crema. Per quanto riguarda le altre categorie hanno invece perfezionato la propria iscrizione Priaruggia (1^ categoria), Savoia (Eccellenza), Olympic Salerno(Futsal), Romulea (Promozione), Ladispoli (Eccellenza), Pro Calcio Tor Sapienza (Eccellenza), Nuovo Borgo San Martino(Promozione), Città di Cerveteri (Eccellenza), Leon (Eccellenza), Barcanova Calcio (1^ categoria), Meta Catania C5 (Futsal), Città di Teramo (Promozione), San Marzano Calcio (Eccellenza), Salerno Guiscards (1^ categoria).

Per qualsiasi informazione o assistenza contattare la Segreteria al numero 335 5699581 o inviare una mail su esport@lnd.it