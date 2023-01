Qualche tifoso del Pra nel post partita recriminava per la rete di Magnani, quasi come se fosse arrivata in maniera casuale.

Chi conosce bene il centrocampista del Quiliano&Valleggia sa però bene delle qualità tecniche dell'ex giocatore di Albissola e Cairese, due passaggi importanti nel processo di crescita.

Quiliano sembra però la piazza cucita addosso per Daniele, sia all'interno che all'esterno del rettangolo verde.