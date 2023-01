Il Frosinone può Vincere la Serie B 2022 -2023?

Nelle ultime giornate stiamo assistendo a un campionato un po' più deludente di un Frosinone che è partito molto bene in questa stagione, ma ha rallentato molto da quando è in prima posizione. Ormai le scommesse sportive sono aperte per chi vincerà il campionato di serie B, ma le altre squadre potrebbero essere molto vicine e potrebbe succedere un ribaltamento delle situazioni.



Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le concorrenti della squadra ciociara.

Reggina

La situazione della Reggina alla 20esima partita giocata arriva a 36 punti, solamente 6 in meno alla squadra dei ciociari con un rendimento molto simile in campionato serie b. Il club calabrese infatti, ha un buon numero di gol segnati, con il terzo attacco della seconda divisione italiana e la bellezza di 31 reti segnate. In questa stagione sta facendo molto bene, ma tutto sommato la difesa sta lavorando egregiamente.

Manca solo il guizzo finale, visto che la squadra in questa stagione ha avuto un rendimento molto interessante visto che ha occupato la prima posizione.

Genoa

L’ex serie A il Genoa ha avuto un periodo molto deludente dopo l’avvio del campionato, ma attualmente sta rimontando per trovare spazio nella classifica. Dopo molti anni, sicuramente la squadra potrebbe avere fatica nella massima serie, ma attualmente il bilancio della differenza reti si ferma a 8. A grandi linee la squadra ha la possibilità di passare il turno in termini di punteggio, ma negli scontri diretti potrebbe avere una difficoltà aggiuntiva visto la preferenza difensiva.

In alcune giornate potremmo vedere il Genoa vincere, ma la scia di vittoria l’ha portata a pari contro la Regina in questo campionato.

Il Bari, una leggenda del calcio

Una squadra estremamente pericolosa in termini di attacco è sicuramente il Bari, che dista attualmente 9 punti dal Frosinone calcio: la squadra ha un ottimo attacco, con 34 reti segnate in 20 paritet, potrebbe dare fastidio alla squadra di Grosso in questo campionato: Prut Troppo sono molti i pareggi che hanno penalizzato e non poco il club, con un rendimento di 8 vittorie segnate e 9 pareggi dell’inizio del campionato. Una squadra ancora da rivedere, visto la promozione in Serie B dalla scorsa stagione.

Serie B, un campionato ancora aperto alle scommesse

In questi anni stiamo vedendo la Serie A che non dà più un grande spettacolo (se non per il Napoli che sta facendo girare la testa a molte difese avversarie) per il rendimento di gol fatti e vittorie.