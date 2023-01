Tecnologia EMS: la scelta migliore per avviare un centro fitness specializzato

In Italia si sta espandendo sempre di più il settore del fitness, che conta non solo un progressivo aumento degli appassionati dello sport e di uno stile di vita sano ma anche dei servizi e delle novità che vengono messi a loro disposizione. Chi vuole lanciarsi nel settore e fare della sua passione un lavoro, oggi ha la necessità di differenziarsi e orientarsi verso una formula di centro fitness più completa rispetto alla classica palestra. Infatti, il mercato sta cambiando e i centri fitness specializzati si stanno diffondendo velocemente grazie alla necessità di rispondere in modo più funzionale e veloce alle esigenze delle persone.

I ritmi frenetici e stressanti a cui la società di oggi ci sottopone a volte riescono a impedirci di praticare attività fisica per semplice mancanza di tempo. Perciò, Il desiderio di restare in forma ottenendo ottimi risultati in tempi brevi è una delle ragioni per cui il centro franchising EMS è un esempio di centro specializzato che sta prendendo piede nel mercato di oggi, nonostante questa tecnologia sia presente nel mondo dello sport agonistico già da alcuni decenni.

Cos’è la tecnologia EMS

La Elettro Mio Stimolazione (EMS) è l’elettrostimolazione muscolare che viene sfruttata per mantenere il corpo in allenamento. In passato era utilizzata per le sedute di esercizio agonistico e professionale, ma oggi viene applicata anche nelle sessioni di allenamento comuni all’interno di centri fitness muniti di macchinari specializzati.

Questo sistema innovativo sfrutta l’elettrostimolazione e la affianca all’esercizio fisico a corpo libero per lavorare su tutti i muscoli nello stesso momento. Alla base del suo funzionamento ci sono gli impulsi elettrici che hanno il compito di simulare la naturale contrazione dei muscoli durante l’attività fisica di una persona. Creando gli stessi effetti fisiologici che il corpo assume durante una camminata, una corsa o un esercizio fisico, il nervo motore risponde contraendo il muscolo in risposta all’elettrostimolazione.

I risultati della tecnologia EMS

Combinare la tecnologia EMS con l’esercizio fisico dà la possibilità alle persone di ottenere i risultati voluti in tempi davvero veloci. L’obiettivo può cambiare da persona a persona, ma l’efficacia di un allenamento EMS è ampiamente dimostrata.

Una palestra in franchising con tecnologia EMS può quindi offrire alle persone sedute di allenamento brevi e performanti, della durata di 30 minuti o di 1 ora, andando incontro al bisogno di esercizio fisico intenso e veloce. I risultati che si possono ottenere da un allenamento di 90 minuti svolto con l’ausilio di pesi normali sono paragonabili ai risultati mostrati da sessioni di 20 minuti con l’allenamento EMS. Alla base di questo, ovviamente, ci sono allenamenti funzionali e certificati che devono essere svolti con macchinari di ultima generazione.

È chiaro quindi che aprire un centro EMS significa scegliere una carta vincente nel settore del fitness, soprattutto se viene considerata anche la sicurezza dei propri clienti. La tecnologia EMS si basa sulla pura elettrostimolazione dei muscoli e non necessita l’utilizzo di pesi o dispositivi da sollevare o maneggiare. Questo si traduce con l’esclusione di tutti quegli infortuni comuni che si possono verificare in un normale allenamento, dando alle persone sia risultati che sicurezza.