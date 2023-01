Calcio, Serie D. Si va in campo per il turno infrasettimanale, il Vado ospita una Castellanzese in crescita

Ritmi ancor più serrati nel girone a di Serie D, con la ventitreesima giornata di campionato in programma già oggi pomeriggio.

Sul fronte ligure le partite di rilievo sono davvero tante, a partire dal match interno del Vado, pronto a cercare una nuova vittoria interna dopo il 2-1 al Chisola di dieci giorni fa.

Attenzione però alla Castellanzese, reduce dal 2-0 inflitto al Ligorna domenica scorsa, con i genovesi a caccia del riscatto odierno tra le mure amiche contro un Derthona in buona forma.

In vetta il Sestri Levante spera nella prima vittoria del 2023 (c'è la Castanese al Sivori), mentre la Sanremese dovrà superarsi per espugnare un campo sempre ostico come quello di Bra.

Nella zona medio bassa da non sottovalutare l'esito di Fezzanese - Pinerolo, il cui esito arà a dir poco rilevante per le zone medio basse della classifica.

Il programma completo: