Calcio, non finisce il caso Oneglia. Felix Tinkiano squalificato per dodici giornate

L'anno scorso il girone A del campionato di Prima Categoria fu protagonista di un caso davvero atipico: l'Oneglia schierò infatti per ben 12 giornate Felix Tinkiano pur non avendo tesserato il giocatore.

La società ponentina si salvò, in quanto la Giustizia Sportiva emise il proprio verdetto a campionato concluso, con la classifica non più modificabile (quattro punti di penalizzazione furono poi comminati nella stagione in corso).

Retrocedettero così Carlin's Boys e Borghetto, non senza polemiche.

Ora l'ultima sanzione è stata inflitta allo stesso giocatore, tesserato per l'Andora, squalificato per ben dodici giornate dal Tribunale Federale Territoriale:

deferimento (prot. N. 6037/752 pfi 21-22/PM/ce) del signor FELIX TINKIANO, attualmente tesserato per la ASD Area Calcio Andora con sede in Andora (IM), Via Marco Polo, all'epoca dei fatti tesserato con la società ASD Oneglia Calcio, per rispondere della violazione degli artt. 4, c. 1 e 32 c. 2 CGS, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, c. 1 e 43 c.1 NOIF

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, attesa la condotta illecita posta in essere dal signor FELIX TINKIANO nel periodo intercorrente tra il 5 dicembre 2021 ed il 27 marzo 2022, in palese violazione delle norme contestate del CGS e del NOIF, lo condanna alla squalifica di n. 12 giornate di gara. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.