Giudice Sportivo, Eccellenza. Quattro giornate a Carletti, tre a Zuppiroli, Martin e Latin

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 29/ 1/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 200,00

BUSALLA CALCIO

A titolo di responsabilità oggettiva per il fatto di alcuni propri calciatori, non identificati, ma unici autorizzati ad essere presenti nell'atrio di suddetto spogliatoio, i quali, a fine gara, prendevano a calci la porta dello spogliatoio della terna, distruggendola completamente.

Euro 125,00 TAGGIA

A titolo di responsabilità oggettiva per omessa vigilanza sugli ingressi in area riservata, in quanto, a fine gara, nei pressi dello spogliatoio erano presenti persone non in distinta che approfittavano della situazione per istigare ed insultare i calciatori e dirigenti della società ospite.

Euro 100,00 CAIRESE

A titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento dei propri sostenitori, i quali in alcune occasioni rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose e blasfeme e, inoltre, ad inizio gara ed in occasione della segnatura della rete, accendevano fumogeni.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROSSETTI CRISTIANO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BALLERI DAVID (FINALE)

BOCCHI GIANLUCA (IMPERIA CALCIO SRL)

TUCCIO SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BIOLZI ANDREA (TAGGIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CARLETTI LUCA (TAGGIA)

A gioco fermo, tirava due pugni sulla testa ad un avversario, senza conseguenze lesive, rifiutandosi di uscire dal tdg e ritardando in tal modo la ripresa del gioco. Negli spogliatoi, continuava con frasi rivolte agli avversari.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ZUPPIROLI MAXIM (ANGELO BAIARDO)

Dopo aver subìto un fallo, in reazione, da terra, si girava verso l'avversario, colpendolo con un calcio al fianco, all'altezza dello stomaco, senza conseguenze lesive.

MARTE ROSARIO NICOLA (CANALETTO SEPOR)

A gioco fermo, colpiva un avversario con un pugno al petto, senza conseguenze lesive.

LATIN MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

A gioco fermo, strattonava ripetutamente un avversario e gli sferrava uno schiaffo all'altezza del collo, senza conseguenze lesive (infrazione rilevata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FERRAIUOLO FRANCESCO (CANALETTO SEPOR) (infrazione rilevata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PATINI ALESSIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

ALBERTI MAURIZIO (TAGGIA)

D ERCOLE FEDERICO (TAGGIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MARRALE GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BOTTINO SIMONE (BUSALLA CALCIO)

DOLCINI LOUIS (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

COSTA RICCARDO (CANALETTO SEPOR)

DEL PADRONE LORENZO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

CANOVI DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

RAMPINI OMAR (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GNECCHI GIANLUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ZANOLI RUBEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

LUPI JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GUARCO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFR)

CAGLIANI STEFANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ERROI ALESSIO (BUSALLA CALCIO)

RAIOLA STEFANO (BUSALLA CALCIO)

BAZZURRO RICCARDO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

DAGNINO DIEGO (FINALE)

MAGONARA DAVID (LAVAGNESE 1919)

MARCHETTI CAPASSO F. (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

MATAROZZI ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SINA ERNALD (TAGGIA)

CANOVI CRISTIAN (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIBILARO FABIO (ALBENGA 1928)

CHIARABINI MIRKO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

TRAVERSO DIEGO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SALONI FILIPPO (CANALETTO SEPOR)

MURA EDOARDO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

PUDDU DANIELE (FINALE)

VIRGA FEDERICO (IMPERIA CALCIO SRL)

CRISTIANI EMANUELE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

MALFATTO GIANBATTISTA (TAGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

LAZZARETTI JONATHAN (CAIRESE)

MARINO DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ARZARELLO DARIO (FINALE)

VIERCI GIANNI REI (FINALE)

CASTRO CID ADRIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

LINALE DANIELE (RIVASAMBA H.C.A.)