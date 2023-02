Calcio. Sarà un super sabato con Voltrese - Albenga e Savona - Speranza. Saltato l'anticipo tra Carcarese e Legino

Mancano più o meno ventiquattrore ai due anticipi che impreziosiranno il sabato pomeriggio dilettantistico.

L'orario di inizio è il medesimo, le ore 15:00, seppur l'Albenga e il Savona si presentino con umori e ambizioni profondamente diverse alla vigilia del nuovo impegno sul rettangolo verde.

Gli ingauni, seppur dal club bianconero non filtri una parola al riguardo, sono ormai ben indirizzati verso la promozione in Serie D. Vincere domani in casa della Voltrese potrebbe accorciare ulteriormente i tempi di un verdetto ormai sempre più scontato.

L'unica nota negativa arriva dall'infermeria del Riva che, dopo Leonardo Di Salvatore, deve purtroppo accogliere Nicholas Costantini. Il regista potrebbe infatti tornare in campo tra la fine di marzo e l'inizio di aprile dopo l'infortunio al ginocchio rimediato domenica scorsa contro la Sestrese.

Al Santuario sarà invece tempo di derby tra il Savona e lo Speranza. Gli Striscioni si stanno avvicinando con le ormai ataviche difficoltà alla partita con l'ex Girgenti. Il clima attorno alla squadra. già particolarmente schizofrenico, si è ulteriormente incendiato dopo l'interesse palesato da Carlo Galati, l'imprenditore che vorrebbe rilevare la società dall'avvocato Massimo Cittadino.

Chi vivrà vedrà, almeno su questo fronte, chi si concentra sugli aspetti concreti lo farà domani pomeriggio al fischio d'inizio.

Nulla da fare per la calendarizzazione in anticipo di Carcarese - Legino, il match di Promozione di disputerà regolarmente domenica.