Calcio, Savona. Frumento bastone e carota: "Situazione meschina, lodi ai giocatori. Galati? Non c'è solo lui a voler rilevare il club" (VIDEO)

Ci sono poche novità al momento attorno alle dinamiche biancoblu anche dopo lo 0-0 nel derby con lo Speranza.

Mister Frumento ha lodato come sempre la squadra per l'impegno profuso, nuovamente tra mille difficoltà di organico, non lanciando particolari spunti nemmeno sul fronte societario.

Messo a verbale l'interesse da parte dell'imprenditore Carlo Galati, continua il mormorio attorno a una possibile offerta dall'interno della città per rilevare il club dal presidente Cittadino (ancora oggi particolarmente contestato).

Frumento ha riservato anche parole di encomio per Riccardo Quintavalle, pronto ad ammettere il proprio fallo di mano nonostante l'arbitro avesse assegnato la rete nel match odierno contro i rossoverdi.