Calcio. Borgio Verezzi show, ma Halaj non vuole fermarsi: "Ora dipende tutto da noi, crediamo tutti alla promozione diretta"

Il Borgio Verezzi è la capolista del campionato di Seconda Categoria targato Girone B, un traguardo raggiunto con il bel gioco e vittorie pesanti.

Tra i protagonisti di questa stagione in casa rossoblu c'è sicuramente Sergio Halaj, autore di una prestazione super sul campo della Nolese domenica scorsa.

"Stiamo vivendo molto bene il primo posto in classifica considerando la partenza non ottimale in cui dopo le prime due giornate avevamo 0 punti - ha dichiarato Sergio Halaj - ma siamo consapevoli che ora dipende da noi, bisogna farsi trovare sempre pronti e non abbassare mai la concentrazione perché ci aspettano ancora 8 partite difficilissime".

Halaj crede come tutta la squadra al salto di categoria: "Alla promozione diretta ci crediamo tantissimo dal primo giorno, non a caso é quello il nostro obbiettivo, però siamo anche consapevoli che vincere non é mai facile e ci sono altre buone squadre nel nostro girone".

Il giocatore dei rossoblu analizza anche la sua annata a livello personale: "Sono molto contento del periodo che sto vivendo, considerando che le prime 5 partite di campionato le ho saltate, il mio obbiettivo stagionale coincide con quello della squadra di vincere il campionato, pur sapendo che la strada é ancora molto lunga e dura".