Pallacanestro Alassio, con la copertina dedicata all'under 13 settimana con sei successi e tre referti gialli

SERIE D: Sconfitta di due punti con Follo

Periodo di appannamento per la prima squadra che subisce il maggior ritmo della compagine spezzina anche se la partita è stata equilibrata per tutti i 40 minuti. Durante l'anno si possono verificare questi cali, bisogna però essere bravi a capire a cosa sono dovuti e a porvi rimedio cercando di modificare ciò che sta andando meno bene rispetto a inizio stagione anche se all'ultimo la gara poteva essere ribaltata.

Basket Follo 57 - ABC Alassio 55

ABC: Revetria 16, Magaletti 8, Mola 6, Giribaldi 6, Noumeri 6, LIla 5, Robaldo 3, Arienti 3, Varaldo 2, Fousfos, Iaria, Manfredi. All. Accinelli.



UNDER 19: Successo con fatica a Cairo

Il momento di appannamento si ripercuote anche nell'Under 19 che fatica in trasferta a Cairo rifugiandosi anche a zona per provare anche nuove strategie in vista del finale di stagione. I gialloblu riescono ad allungare dopo l'intervallo lungo e vincere con una quindicina di punti di scarto.