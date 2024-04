N.B. ABC Alassio, le Under 28 tra le top 28 in tutta Italia

Dopo essersi laureate vice campionesse regionali dietro Pegli le gialloblù ponentine avevano come obiettivo di far fare bella figura alla Liguria nello spareggio per accedere all’interzona tra le ventotto squadre più forti d’Italia.A Fiorenzuola D’Arda, in Emilia Romagna, la compagine ligure si trova di fronte B.F. Porcari che in Toscana è arrivata tra le migliori quattro squadre in una Regione molto più ampia e con tanta tradizione cestistica.

La partita ha tutte le caratteristiche di uno spareggio, tanta tensione, tanto agonismo, molta paura di sbagliare e grande determinazione.Fin dall’avvio le ragazze liguri prendono il comando nel punteggio ma mai con scarti rassicuranti e già a fine secondo quarto alcune ragazze sono gravate di falli. A fine terzo quarto, nonostante i raddoppi avversari, le gialloblù alassine arrivano al massimo vantaggio con il più 14, partita finita? Neanche per idea.

Le toscane si mettono a zona, la difesa ligure regge nei primi minuti ma in attacco di fa fatica. Negli ultimi minuti vuoi la paura di vincere, vuoi l’aumento dell’aggressività della squadra toscana che non ci sta a perdere si arriva a un finale punto a punto dove a sorridere e gioire sono le liguri che, avendo condotto per quaranta minuti, hanno meritato nonostante i brividi finali.

“E’ una grandissima gioia, non ci sono parole se non quelle di fare un grosso applauso alle ragazze che si sono guadagnate meritatamente l’ingresso ai concentramenti interzona vincendo uno spareggio contro una squadra di una regione con una grandissima tradizione cestistica. Ora le sfide saranno impossibili veramente ma, da Liguria 2, confrontarci con le prime in lombardia (Costa Masnaga), le prime in Emilia Romagna (Bsl San Lazzaro) e le prime in Umbria (Pink Basket Terni) sarà una grande esperienza e un motivo di crescita davvero impensabile a inizio stagione”