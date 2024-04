Pallacanestro Alassio: il recap settimanale delle squadre gialloblu

Nel riassunto settimanale perde la Prima Squadra, iniziano bene i play off under 17 in fase Top, vince l'Under 15 Eccellenza Piemonte a Novara, doppio referto rosa per l'Under 14 nella fase Top, bella prova per l'Under 13, referti gialli per l'Under 13 femminile e nel minibasket in campo gli Esordienti.





DR 2: Affrontiamo Cestistica, squadra di qualità, con diversi ragazzi malati fino al giorno prima e dove, per larghi tratti, abbiamo avuto la netta sensazione di giocare 5contro7 senza nulla togliere ai meriti savonesi..Il risultato è ampiamente a favore della compagine di casa ma spiace che sia stato tarpato il nostro tentativo di recupero del terzo quarto che pareva metterci sui giusti binari. GRAZIE a TOMMASO per averci dato una mano in questi mesi dimostrando un attaccamento da prendere da esempio e dove, seppur al 20%, ha dimostrato le sue indubbie qualità.. IN BOCCA AL LUPO per l'operazione!

Cestistica 85 - ABC 55



UNDER 17 TOP: I play off si sa che possono nascondere insidie ma in gara1 degli ottavi gli Under 17 (nella foto) dimostrano una buona condizione contro una squadra intensa da non sottovalutare per il ritorno a Genova.

ABC 93 - VIRTUS B 40



UNDER 15 ECCELLENZA PIEMONTE: Un ottimo 2° quarto ci fa cogliere la SETTIMA vittoria in questo campionato bello e stimolante. Dopo un quarto in equilibrio diamo un bello scossone all'incontro e riusciamo a mantenere il vantaggio fino alla fine contro COLLEGE NOVARA!

ABC 81 - NOVARA 58



UNDER 14 TOP: Due gare per i ragazzi dell'Under 14, nel turno infrasettimanale andiamo a Imperia e giochiamo a fasi alterne sciogliendoci solo nell'ultimo quarto pur conducendo sempre l'incontro mentre con Cestistica cresciamo quarto dopo quarto nell'attaccare la zona.

IMPERIA 38 - ABC 70

ABC 77 - CESTISTICA 41



UNDER 13 NBA: Buona partita con Tigullio dove tutti e 12 i ragazzi scesi in campo hanno dato il loro contributo mettendo la propria impronta personale nel match in un contesto di squadra.

ABC 93 - TIGULLIO 37



UNDER 13 FEMMINILE: Cestistica si dimostra ostica con la sua zona mentre con Ardita sono sempre partite equilibrate e dopo due nostre vittorie questa volta a sorridere sono le genovesi con un canestro realizzato a 7 secondi dalla fine. Bella gara dove sbagliamo tanto in attacco e siamo meno attente del solito in difesa ma vista la giovane età delle ragazze ci sta sicuramente.

ALASSIO 44 - CESTISTICA 68

ALASSIO 50 - ARDITA 52



ESORDIENTI: Partita divertente con Cairo dove la spuntiamo pur sbagliando tanto in attacco e che ha dato tanti spunti per migliorare ad allenamento!