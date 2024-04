Pallacanestro Alassio. Tanti risultati importanti in settimana, il recap completo

Preziosa vittoria per la prima squadra, risultato storico per le ragazze dell'Under 15 femminile, quarti di finale conquistati per gli Under 19, successo prestigioso per l'Under 15 Eccellenza (nella foto). Sconfitta per u17 smart e under 14, bella vittoria per l'Under 13.

DR2: La Prima Squadra che deve far fronte ad importanti assenze esce vincitrice dalla trasferta di Busalla in una partita importante per mantenere una dell prime 4 posizioni utili per i play off!

BUSALLA 68 - ABC 90

U19 GOLD: Chiusa la pratica Canaletto con una gara ben giocata ora arriva il difficile nei quarti di finale...

CANALETTO 51 - ABC 80

U17 SMART: Nei quarti di finale incontriamo Chiavari e purtroppo cediamo in gara1 e ora dovremmo riuscire a fare l'impresa in trasferta contro una buona squadra.

ABC 48 - CHIAVARI 61

U15 ECCELLENZA PIEMONTE: Altro "scalpo" eccellente per i ragazzi che colgono il nono successo stagionale contro una squadra fisica e prestigiosa... Considerando che tutti i ragazzi del Roster sono del nostro settore giovanile e non abbiamo neanche un prestito è un risultato sorprendente!

ABC 68 - CAMPUS MONFERRATO 50

U15 FEMMINILE: Risultato straordinario per un gruppo straordinario!!! Andiamo a Fiorenzuola (Emilia) da Liguria 2 e riusciamo a superare B.F. Porcari (Toscana 4) accedendo per la prima volta all'interzona nazionale che si svolgerà in Veneto dal 26 al 28 aprile! GRANDI!!!

B.F. PORCARI 42 - ABC 43

U14 TOP: Sconfitta in trasferta in un campo non facile e contro una squadra molto tattica sia in attacco che in difesa. Sbagliamo tanto e in una gara punto a punto fa la differenza ma il gruppo c'è e saprà lavorare per migliorare i punti deboli emersi nell'incontro.

RECCO 66 - ABC 63

U13: Doppio impegno con la vittoria, non facile, su Next Step dove emerge qualche lacuna sulla quale bisogna lavorare e buona trasferta a Vado dove tutti i convocati sono protagonisti in campo e con una bella partecipazione di genitori al seguito.

NEXT STEP 52 - ABC 71

VADO 26 - ABC 97

U13 FEMM: Buona prestazione in trasferta per le ragazze dell'Under 13 che giocano una buona partita e dove tutte danno il loro ottimo apporto in campo.

TIGULLIO 29 - ALASSIO 63

MINIBASKET: Bella trasferta a Cairo per gli Aquilotti-Gazzelle 2013 con una bella partecipazione e tanti tempi giocati con il giusto spirito minibasket!