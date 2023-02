Calcio. Finale. Belvedere chiama alla responsabilità: "Onoriamo la maglia fino alla fine"

Si sapeva che l'esito di Finale - Voltrese avrebbe avuto conseguenze importanti nelle zone basse della classifica e così è stato per i giallorossi, sconfitti 2-0 dai gialloblu di Sciuttu.

L'ultimo posto utile per accedere ai playout dista ben quattro punti, un vero e proprio crollo dopo la campagna di rafforzamento di dicembre che sembrava poter donare maggiori frutti.

"Resto convinto del buon lavoro fatto nel mercato invernale - spiega il ds Belvedere - ma quando si entra in situazioni come questa è difficile riuscire a uscirne.

Abbiamo comunque il dovere di onorare la maglia fino alla fine e continuare a lottare per rispetto in primis a noi stessi.

La partita? L'abbiamo fatta, ma come sempre siamo stati puniti alla prima disattenzione, subendo poi il raddoppio in contropiede, confermando la nostra fatica a trovare la via della rete.

La posizione del mister? Al momento non ci sono assolutamente riflessioni in corso. Dobbiamo sentirci tutti responsabili di questo momento".