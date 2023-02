Calice, il 19 febbraio torna il Trofeo Carbuta Park XCO

Domenica 19 febbraio avrà luogo presso il bike park in località San Rocco a Carbuta il Terzo Trofeo Carbuta Park XCO, gara del campionato regionale FCI che si preannuncia come una giornata di sport ma anche di festa per tutti i giovani atleti che vi prenderanno parte.

In occasione della manifestazione sarà chiusa al traffico, per la presenza di atleti impegnati nel percorso, parte della Sp23 ed esattamente il tratto che da San Rocco arriva fino alla deviazione per la contrada di Ca' de Visca. Si tratterà del solo tratto di strada chiuso al traffico: sarà invece possibile transitare in località San Rocco per i mezzi provenienti da Feglino diretti a Calice Ligure. Non sarà possibile invece da San Rocco proseguire in direzione di Pian dei Corsi fino al termine della manifestazione prevista per le ore 17.