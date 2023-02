Michele Neri è un presidente che predilige il basso profilo: lavorare in silenzio costruendo un passo alla volta il proprio cammino.

Oggi però il massimo dirigente del Pontelungo non si è potuto sottrarre alle dichiarazioni post partita, ringraziando i propri ragazzi, non senza un pizzico di commozione, per la fondamentale vittoria sul Camporosso.