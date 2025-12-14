Calciomercato, Savona. E' Enrico Nelli il primo rinforzo in attacco

Erano attese le mosse del Savona per rimpinguare le linee offensive dopo l'infortunio di Rignanese e la partenza di Zunino.
Il primo tassello offensivo per mister Sarpero è Enrico Nelli, reduce dall'esperienza nella prima parte della stagione con la Voltrese.
Per Nelli è la seconda esperienza in provincia di Savona, dopo aver indossato la maglia del Celle Varazze.
La nota biancoblu:
"Il Savona Fbc 1907 è lieto di presentare il nuovo calciatore Biancoblu Enrico Nelli.
Nelli, classe 99, in questa stagione ha indossato la maglia della Voltrese Vultur in Eccellenza, ed arriva per rinforzare l’attacco della squadra di Mister Sarpero".