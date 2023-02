Calcio, Imperia. Orgoglio e consapevolezza per mister Solari: "Non è banale venire ad Alba con questa autorevolezza, Gandolfo un soldato" (VIDEO)

C'è tanta soddisfazione nello sguardo e nelle parole di Matteo Solari dopo l'importantissimo successo dell'Imperia sul campo dell'Alba.

I nerazzurri si sono infatti imposti sul campo della capolista del girone B di Eccellenza piemontese, grazie a una prestazione contraddistinta da qualità, ordine e compattezza.

Nella ripresa la rete decisiva di Gandolfo, il terzino ex Vado per cui il tecnico valbormidese ha speso parole al miele, così come per il resto dell'organico.

Per capire dove concentrare le energie è ancora presto (mercoledì prossimo si disputerà la sfida decisiva del gironcino con il Cast Brescia), ma le risposte arrivate nell'ultima settimana sono sicuramente incoraggianti: