Vela. Varati i progetti speciali da parte della Federazione

Nell’ambito dei contributi stanziati per l’accesso al “Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori”, sono stati accolti, con finanziamento del 100%, i tre progetti FIV presentati, relativi alle seguenti aree tematiche:

A. Ripartire a Gonfie Vele - Progetto per la fascia bambini e adolescenti Il progetto prevede la promozione e partecipazione all’attività di Scuola Vela per nuovi utenti attraverso l’attivazione di voucher a parziale copertura dei costi. (fondo stanziato euro 404.000,00)

B. Progetto Vela Over 65 Il progetto è dedicato al coinvolgimento del target Over 65 per promuovere stili di vita attivi e contro la sedentarietà, attraverso la partecipazione ad alcune attività sociali e sportive del Circoli. (fondo stanziato euro 155.000,00)

C. Imparare navigando Il progetto, dedicato alle Scuole, prevede la sperimentazione delle attività innovative del VelaScuola con un contributo forfettario per ogni classe partecipante. (fondo stanziato euro 491.000,00) Vista la specificità stagionale delle attività promozionali di FIV, i progetti saranno svolti in conformità con il bando prevedendo lo svolgimento dei corsi di un minimo di 48h nell’arco stagionale proprio della disciplina della vela e con le formule tipiche del nostro sport. Inoltre, si potranno promuovere le attività programmatiche del Settore Scuola Vela incentivando la partecipazione agli eventi a calendario del Veladay, Giornata del Mare, Meeting Provinciali e Zonali.

Adesione ai progetti Ogni Affiliato potrà inviare la domanda per l’adesione attraverso la compilazione del documento PDF editabile qui di seguito per un massimo di due progetti a scelta sui tre proposti. Entro il 5 marzo 2023 gli Affiliati che vorranno aderire ai progetti dovranno compilare il documento PDF e inviarlo al proprio Comitato di Zona.

