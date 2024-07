Elite Water Polo e Synchro Camp, a Loano oltre 300 ragazzi da tutto il mondo per allenarsi con i campioni (VIDEO)

Oltre 300 ragazzi provenienti da tutto il mondo per apprendere i segreti dei grandi maestri. Questo, ma non solo, sono Elite Water Polo e Synchro Camp, iniziative ospitate a Loano durante l'estate e organizzate dal Doria Nuoto.

Fair play, partecipazione, amicizia, lealtà, solidarietà, impegno, rispetto, coraggio, miglioramento di sé, pace, uguaglianza e internazionalismo sono i valori olimpici alla base della mission di Elite, così come la formazione dei ragazzi fuori dalla piscina con lezioni fatte da professionisti del mondo dello sport su nutrizione, psicologia, scienza del respiro e dell’allenamento.

Un camp che unisce dunque scienza e campioni con l’intento di far vivere ai ragazzi un’esperienza formativa a 360º con uno staff tecnico di altissimo livello. Per la pallanuoto i nomi sono quelli di Matteo Aicardi, 3 volte olimpionico (1 argento e 1 bronzo) e bicampione del mondo; Pietro Figlioli, 5 volte olimpionico (1 argento e 1 bronzo) e bicampione del mondo nonché recordman con 7 Champions League; Niccolò Figari, olimpionico e bicampione del mondo; Tommaso Negri, che può vantare la partecipazione ai Mondiali di Roma del 2009 e ben 3 Champions League in bacheca; Willians Morales, preparatore atletico olimpico di nuoto e pallanuoto.

Per quanto riguarda invece il nuoto artistico, la supervisione è affidata alle atlete olimpioniche Costanza Di Camillo (vicecampionessa del mondo) ed Elisa Bozzo, plurimedagliata europea.

Il programma del camp, che ha preso il via il 7 luglio e terminerà il 3 agosto, prevede due allenamento al giorno divisi tra la piscina di Loano e il campo installato nelle acque del Marina Beach, il bellissimo stabilimento balneare della Marina di Loano. Non mancheranno inoltre i momenti di svago con una gita pomeridiana al parco acquatico le Caravelle di Ceriale.

Elite Water Polo e Synchro Camp si inseriscono nel percorso di crescita che la Loano del nuoto e della pallanuoto ha avviato con la voglia e l’entusiasmo del nuovo consiglio direttivo della DNL e del suo presidente Massimiliano Gattuso: un impegno capace di riportare a Loano eventi di caratura nazionale ed internazionale in grado di dare lustro alla città.

Brasile, Stati Uniti, Romania, Georgia, Grecia, Canada, Repubblica Ceca, Svizzera, Francia e Regno Unito sono i paesi dai quali giungono alcuni degli iscritti al camp: per loro e per i tanti ragazzi provenienti dalla Liguria e dalle altre zone d'Italia, un'esperienza sportiva internazionale assolutamente indimenticabile.