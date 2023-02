Calcio. Andrea Caneva guarda già alla prossima stagione: "Lesione muscolare non gestita al meglio, dovrò star fermo ancora 4 mesi"

Non è un momento facile per Andrea Caneva.

L'attaccante ex Finale, Pontelungo e Ceriale è ormai fermo ai box da diversi mesi, dopo aver iniziato la stagione con la maglia della San Francesco Loano. Un brutto infortunio ha di fatto sancito la chiusura in anticipo della stagione per la punta, pronta a rivolgere lo sguardo verso la stagione 2023-2024:

"Purtroppo ho rimediato uno strappo di terzo grado al quadricipite di circa 20 mm e una lesione di terzo al retto femorale importante. Dopo vari trattamenti mi era stato riferito di poter tornare in campo ma la valutazione è stata evidentemente sbagliata.

La lesione si è infatti riaperta e dovrò stare lontano dal campo per ameno altri quattro mesi. Ora per le cure mi sono affidato a un centro di Torino, concentrandomi sul pieno recupero in vista della nuova stagione",