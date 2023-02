Calcio, Rappresentativa Under 19: alle 14:30 il test con il Vado. I convocati

Nell’ambito dell’attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa “Juniores Under 19” del Comitato Regionale, sono convocati presso il campo sportivo “F. Chittolina” di Vado Ligure (SV) il giorno Giovedì 23 Febbraio 2023 alle ore 14.30, per disputare una gara amichevole contro la Società F.C. Vado, i sottoelencati giocatori:

Albenga 1928

Graziani Thomas

Angelo Baiardo

Borreani Marco – Zuppiroli Maxim

Arenzano Football Club

Damonte Lorenzo

Athletic Club Albaro

Sghairi Omar – Tiam Souleye – Zinnari Davide

Busalla Calcio

Gottingi Alessandro

Cairese

Berretta Federico – Bablyuk Mykola – Fontana Matteo

Canaletto Sepor

Favazza Francesco

F.S. Sestrese Calcio 1919

Bongiorni Federico

Finale

Mondino Dominik

Football Genova Calcio

Tomé Luca

Imperia Calcio Srl

Morchio Tommaso

Rivasamba H.C.A.

Linale Daniele

Serra Riccò 1971

Francesia Berta Federico

Taggia

Ialacqua Federico

Commissario Tecnico: Orcino Corrado

Coordinatore Organizzativo: Ferrando Giuseppe

Allenatore: Chiappucci Giuseppe

Vice Allenatore: Maggiari Michele

Preparatore Portieri: Provato Jacopo

Dirigente: Ferrando Giuseppe

Fisioterapista: Bevegni Francesco

Magazziniere: Gandolfo Sergio