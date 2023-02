Stadio Bacigalupo, il comune investirà 100mila euro: la futura gestione sarà di breve durata

100mila euro per sistemare e rendere agibile lo stadio Bacigalupo.

Queste le risorse che saranno messe a disposizione tramite alcune vendite patrimoniali accertate a fine 2022 e verranno effettuati interventi minimi per garantire l'agibilità come il ripristino degli spogliatoi, la gradinata lato via Cadorna e possibilità di utilizzo del campo a 11 e del campo Comparato. Non interverrà l'amministrazione sulla parte dei distinti e delle tribune visto il costo troppo alto e perché a novembre scadrà la certificazione statica dinamica.

La manifestazione d'interesse verrà presentata probabilmente a marzo, il termine per l'affidamento della gestione dovrà avvenire poi entro l'estate.

"La situazione del calcio locale non è rosea, quindi poter anche contare su gruppi solidi e che siano in grado di prendersi in carico una gestione complicata perché anche non chiedendo di fare interventi di manutenzione straordinaria, la gestione ordinaria è comunque difficile e ci vuole un soggetto in grado di garantirla - ha spiegato l'assessore allo sport Francesco Rossello - sarà comunque una gestione breve e ciò ci consente di traguardare la fase di incertezza".

"Per quanto arco temporare si intende breve gestione? Capisco che ci sono delle difficoltà perché non c'è una società solida in grado di gestirlo come in un tempo ormai remoto, ma diventa difficile elaborare un progetto sportivo di crescita se non c'è la certezza di un tempo ragionevole" ha detto il capogruppo del M5S Manuel Meles.

"Se vogliamo raccontarci che un progetto sportivo serio sul calcio savonese non si riesce a realizzare perché non c'è una concessione lunga e adeguata allo stadio, possiamo farlo. Parlo, ricevo e ascolto con chiunque e non c'è un embrione di progetto calcistico che sia minimamente credibile, lo dico con grande amarezza. La cosa che viene richiesta è di avere un campo per fare gli allenamenti, avendo un fondo in erba non siamo nelle condizioni migliori per garantire un'attività continua e questo significa dover prendere in affitto un altro campo o utilizzando le mezzalune dietro le porte o il campo Comparato. Questo non esclude che nel momento in cui arrivi un soggetto in grado di fare una proposta, non si possa seguire la strada del project financing. Non c'è nessuna preclusione" ha continuato Rossello.

La telenovela impianto quindi proseguirà nei prossimi mesi visto che pare saranno due le società il prossimo anno che vorranno rappresentare il comune capoluogo (oltre chiaramente a Speranza, Priamar, Veloce e Letimbro). L'attuale Savona Fbc del presidente Massimo Cittadino e un altro soggetto sportivo che dovrebbe presentarsi nelle prossime settimane.

Il consiglio del nuovo club sarà composto da figure prettamente savonesi, seppur la sponsorizzazione maggiore dovrebbe arrivare da fuori regione, si parla dal Piemonte. Una sponsorizzazione che, a seconda della portata, avrà impatti fisiologici anche sulla costituzione del relativo organigramma.