Calcio, Sanremese. Si è dimesso Stefano Prato. La società: "non si sono mai verificate controversie di alcuna natura, tecnica o dirigenziale"

Il preparatore dei portieri biancazzurri Stefano Prato si dimette. La Sanremese Calcio preso atto, in data 1° marzo, dell'intenzione di Stefano Prato di recedere dal proprio incarico, sorpresa da tale volontà ed ancora più stupita per la fuorviante dichiarazione menzionata come "atto dovuto", tiene a precisare che "dal 25 luglio 2022 ad oggi non si sono mai verificate controversie di alcuna natura, tecnica o dirigenziale, che giustifichino una presa di posizione atta ad insinuare dubbi o dietrologie".

La società si riserva di agire in altre sedi in caso di eventuali dichiarazioni reputate lesive per la propria immagine.