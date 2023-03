Giudice Sportivo, Prima Categoria. I provvedimenti nei gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 4/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 3/2023

CANESSA LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

MASSAGGIATORI SQUALIFICA. FINO AL 16/ 3/2023

SARDINO GIANLUCA (SORI)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

TARASCONI MARCO (VEZZANO 2005)

SQUALIFICA PER UNA GARA

PISANI CRISTIAN (SUPERBA CALCIO 2017)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TARASCONI MARCO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PECORARO ANTONINO (SORI)

AMMONIZIONE (II INFR)

POGGIO MICHELE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

AMMONIZIONE (I INFR)

FIGONE MARCELLO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARCELLI SIMONE (BORGORATTI)

PELOSI JOSEPH (SUPERBA CALCIO 2017) Espulso dalla panchina.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PESTARINO DANIELE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

ESPOSITO MATTEO (SAVONA 1907 FBC)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GIULIANI TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

OLIVETO ANDREA (BOLZANETESE VIRTUS)

MACCIO LORENZO (MASONE)

OMBRINA LORENZO (PRIARUGGIA G.MORA)

MAZZARELLO GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

CONTI JACOPO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BARABINO NICOLO (BORGORATTI)

PANDIMIGLIO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

TIRASSO DIEGO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CIMOLATO MATTIA (CITTA DI COGOLETO)

PIZZORNO DANILO (MASONE)

BISSO FLAVIO (MURA ANGELI)

TURINESE MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

RASCHELLA LORENZO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

GREZZI GIANLUCA (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

ZANGLA SALVATORE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

MORRA NICOLA (SORI)

GRASSI ANGELO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (XI INFR)

ROMEO DOMENICO (BOLZANETESE VIRTUS)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

GAETANI PAOLO GABRIELE (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MINCOLELLI DAVIDE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

RERA FABRIZIO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)

FAZIO NICOLO (CITTA DI COGOLETO)

QUINTAVALLE RICCARDO (SAVONA 1907 FBC)

AMMONIZIONE (III INFR)

CROSETTI DAVIDE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

LERZA FRANCESCO (CELLA 1956)

GUEYE MOUHAMED (CITTA DI COGOLETO)

BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

PARODI MATTEO (MASONE)

BRUZZONE EMANUELE (MURA ANGELI)

LAGANARO GIACOMO (SORI)

ZAPELLI MICHELE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

AMMONIZIONE (II INFR)

TALL ABDOURAHIM (SORI)

CAFFERATA SIMONE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

GHIGGERI ALBERTO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

MACCIONE MARCO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (I INFR)

FORLANI MANUEL (BORGORATTI)

FUMAGALLI PATRICK (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BOLESAN ALESSANDRO (MASONE)

ROVEGNO LUCA (MURA ANGELI)

SPANO LUCA (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

RATTINI GIANLUCA (SORI)

NOBOLO MATTIA GIOVANNI (SUPERBA CALCIO 2017)

GARE DEL 5/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 200,00 ATLETICO ARGENTINA V.D.G.

Euro 150,00 VELOCE 1910 Per il comportamento di un gruppo di propri sostenitori che, alcune volte nel primo tempo e pressochè ininterrottamente nel corso del secondo, urlava nei confronti del ddg ripetute espressioni gravemente irriguardose, ingiuriose e gravemente minacciose, giungendo perfino a magnificare le gravi percosse subìte da un giovane arbitro la domenica precedente e minacciandolo di un analogo trattamento. Insulti e minacce del medesimo tenore proseguivano al termine della gara mentre il ddg si dirigeva verso gli spogliatoi. Infine, 67/20 uscito dal tdg, un paio di componenti del predetto gruppo, abbandonata la tribuna, si posizionava all'esterno della griglia e del cancello d'accesso all'area spogliatoi e qui proseguiva con gli insulti e minacce nei confronti del ddg medesimo (sanzione aggravata per il tenore delle minacce).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 3/2023

MISTRETTA MELCHIORRE (ATLETICO ARGENTINA) V.D.G.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 3/2023

PIAZZA PIERFRANCO (VADINO FOOTBALL CLUB)

STORACE ANDREA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

OLIVERI DANIELE (LETIMBRO 1945)





AMMONIZIONE (I INFR)

BRUZZONE RICCARDO (CA DE RISSI SG)

MEDICI

AMMONIZIONE (II INFR)

FIORILE MARCO (PONTELUNGO 1949)

MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

RICOTTA ATTILIO (ONEGLIA CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GHIONE MASSIMILIANO (ALTARESE)

DE FERRARI RAFFAELE (ATLETICO QUARTO)

GIUNTA ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MUSSO FABIO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (III INFR)

CERAOLO ROSARIO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (II INFR)

PEREYRA JOSE FRANCESCO (BORGO INCROCIATI)

SORBELLO ANGELO (POLIS. PIEVE LIGURE)

AMMONIZIONE (I INFR)

PIPINO FILIPPO (MULTEDO LEVANTE 1930)

GALLIONE EMANUELE (PONTELUNGO 1949)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CIARAVINO JACOPO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

Sputava ad un avversario e, dopo il provvedimento disciplinare, mentre si allontanava dal tdg, dava un calcio alla bandierina, eradicandola dalla propria sede

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

PICCONE MATTIA (VELOCE 1910)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PETRACHE CATALIN (ATLETICO ARGENTINA)

RADICCHI FRANCESCO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

ODDO GIORGIO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

FARACI FRANCESCO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PIOMBO ALESSIO (ALTARESE)

ANTOMPAOLI MATTIA (ANTICA LUNI 2009)

MODESTI OMAR (AREA CALCIO ANDORA)

CASTELLANOTTI DAVIDE (BOLANESE)

LO CICERO LORENZO (CA DE RISSI SG)

SIRI MARTINO (CALVARESE 1923)

MONTELEONE DANILO (CAMPOROSSO)

DELLAMICO GIACOMO (COLLI ORTONOVO)

FRUMENTO MATTIA (LETIMBRO 1945)

GIUSTO LORIS (LETIMBRO 1945)

REALE MATTIA (MALLARE)

LAMINETTI LEONARDO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

SANNA MATTIA (PLODIO 1997)

DORIA LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

PASSALACQUA PAOLO LUIGI (POLIS. PIEVE LIGURE)

DI LUCA CHRISTIAN (PRA F.C.)

LEOTTA GABRIELE (PRA F.C.)

CIUFFI JACOPO (PSM RAPALLO)

CIPRIANI MIRKO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

CANEPA DANIELE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

TOURE ZOUMANA (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FAZIO MATTEO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

SIRI SAMUEL (MALLARE)

BOGARIN MARTINEZ IVAN NICOLAS (SPOTORNESE CALCIO)

VANZINI MATTEO (VADINO FOOTBALL CLUB)

PIERMARINI EDOARDO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MORDEGLIA NICOLO (ALTARESE)

FRUZZETTI PAOLO (ANTICA LUNI 2009)

LEO OMAR (AREA CALCIO ANDORA)

VALENZA FRANCESCO (ATLETICO QUARTO)

MELONE DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

PODENZANA THOMAS (BOLANESE)

DONADEO GIOVANNI (COGORNESE)

CUPINI MARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

BOZZO ANDREA (LETIMBRO 1945)

RUCCO JACOPO (OLIMPIC 1971)

MELA FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)

MURIALDO GEORDIE (QUILIANO&VALLEGGIA)

FERROTTI GABRIELE (SPOTORNESE CALCIO)

TEMPERINI JAMES PATRICK E (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

FAVARA MATTEO (ALTARESE)

BOCCHIA FEDERICO (BOLANESE)

KADRIJA HEROLIND (MALLARE)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

LESKAJ SUEL (ALTARESE)

MENOTTI FRANCESCO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

FURNO ALESSIO (CA DE RISSI SG)

CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)

DONDERO COSIMO (CALVARESE 1923)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

PISTONE EMANUELE (MALLARE)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO LEVANTE 1930)

PERUCCHIO LUCA (MULTEDO LEVANTE 1930)

GRECO DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

COMBERIATI MANUEL (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

CEVALLOS FAJARDO JUSTIN G. (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

GRASSO LUCA (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ALTOSOLE PAOLO (BORGO INCROCIATI)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

SCIANDRA LUCA (MULTEDO LEVANTE 1930)

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)

ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)

EL AMRAQUI EL MAHDI (PRA F.C.)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

CATTABIANI ALESSIO (SANTERENZINA)

LICATA FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

BONARA SIMONE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

BASTITA DAVIDE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (III INFR)

ARENA GIOSUE (ARCOLA GARIBALDINA)

FERRERA LUCA (BARGAGLI SAN SIRO)

MERIALDO MATTIA (BARGAGLI SAN SIRO)

CONTI NICOLA (BOLANESE)

BATTAGLIA FEDERICO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

CAVALLETTI MARCO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

MARTELLI FILIPPO (CASTELNOVESE)

MURIALDO LORENZO (LETIMBRO 1945)

MUKAJ BREJDI (MULTEDO LEVANTE 1930)

VALVERDE ROMERO R.A. (OLIMPIC 1971)

BERTAGNI IVAN (ONEGLIA CALCIO)

FERRARI MIRKO (PONTELUNGO 1949)

VELEZ ROMERO ANTHONY (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

ISAJA TOMMASO (RIESE)

BIANCHETTI DAVIDE (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

GALLINO MASSIMILIANO (SAN CIPRIANO)

VILLA ANDREA (SAN CIPRIANO)

BIANCO MICHAEL (SAN FRANCESCO LOANO)

IEZZI ALESSANDRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

COSENTINO PAOLO (SPOTORNESE CALCIO)

PRUDENTE GIACOMO (VADINO FOOTBALL CLUB)

PASTORE ARMANDO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

PIOMBO ANDREA (ALTARESE)

TORRE DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

ELGHAZALI HAMZA (CASTELNOVESE)

FRANCESCHINI LUCA (CASTELNOVESE)

FERRARIO LUCA (COGORNESE) CROCE FABIO (MALLARE)

PALMIERE GIANLUCA (MALLARE)

CASTIGLIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)

DEGL INNOCENTI LEONARDO (MULTEDO LEVANTE 1930)

VIGNON LORENZO (MULTEDO LEVANTE 1930)

CORNERO DAVIDE (OLIMPIC 1971)

SCHIANO DI COLELLA SIMONE (PONTELUNGO 1949)

GJOKA RAMADAN (PRA F.C.)

MUKAJ MATTEO (PRA F.C.)

ZUNINO LUCA (PRA F.C.)

CARABETTA ROCCO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

PISTOLA ALESSANDRO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

FANELLI ALBERTO (QUILIANO&VALLEGGIA)

RUBINO MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)

MORENO ORTEGA ALEX JOEL (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

NAVANZINO EDOARDO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

TASSO LUCA (SANTERENZINA)

PESTARINO GIANLUCA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

ERANIO LORENZO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

BARCELLONA RICCARDO (ALTARESE)

MARKU ERIK (ANTICA LUNI 2009)

MEUS FRANCESCO (ATLETICO QUARTO)

FERRETTI MATTEO (AURORA CALCIO)

TRIPODI EDOARDO PAOLO (BARGAGLI SAN SIRO)

DESSI MATTIA (BORGO INCROCIATI)

SIMEONE PIERGIORGIO (CASARZA LIGURE)

STURLESE LUCA (CASTELNOVESE)

VOLGA LORENZO (MILLESIMO CALCIO)

SCHIANO FABRIZIO (MULTEDO LEVANTE 1930)

REALINI LUCA (PLODIO 1997)

CALTABIANO ALESSIO (PRA F.C.)

REBOTTARO MATTEO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

FAZZINI MICHELE (PSM RAPALLO)

SAID ALI SALEM ELS A. (PSM RAPALLO)

FERRO ALESSIO (QUILIANO&VALLEGGIA)

BIRAGHI SAMUELE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

FERRARA LUIGI (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

ANSELMO FEDERICO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)