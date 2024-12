Calcio, Promozione. Il derby infiamma la Val Bormida, Carcarese e Millesimo anticipano oggi pomeriggio

E’ un derby che arriva in un momento non banale del campionato sia per la Carcarese che PER il Millesimo.

Oltre all’orgoglio valbormidese da difendere, la partita di oggi pomeriggio potrebbe avere un impatto non indifferente per le squadre di Battistel e Macchia.

I biancorossi (ulteriormente rinforzati dopo l’ingaggio di Prato) arrivano dalla sconfitta in casa della Sestrese e hanno tutta l’intenzione di mantenere un certo margine di sicurezza sulle dirette inseguitrici.

Dall’altra parte il Millesimo ha l’opportunità di testare i propri valori dopo l’up and down vissuto tra la trasferta di Albenga e i sei gol inflitti al Little Club. A conferma delle ambizioni del presidente Levratto non bisogna nemmeno dimenticare l’ingaggio dell’ex punta di Savona e Ligorna, Alberto Gomes de Pina.

Insomma, ci sono tantissimi spunti di interessi per la gara che inizierà alle 15:30.

A dirigere il match sarà Fraticelli di Genova.