Calcio. Promozione. Pietra Ligure a Borghetto per tornare a correre, Legino a caccia dello scatto salvezza contro la Baia Alassio

I due pareggi consecutivi contro Ceriale e Legino non hanno generato particolari ansie in casa Pietra Ligure: il Serrà Riccò si è portato a -7 dalla vetta, ma la squadra di Pisano resta ancora in totale controllo della situazione quando mancano sei giornate alla fine del campionato.

Vietati comunque cali di concentrazione, a partire dalla sfida che i biancocelesti affronteranno nel pomeriggio in casa del Soccer Borghetto di Cattardico, ambizioso di regalarsi un risultato di prestigio contro la capolista, ma senza più particolari ambizioni a livello di classifica.

Occhi puntati anche sulla sfida tra Serra Riccò e Sampierdarenese, con la squadra di Repetti a caccia di un altro successo per rafforzare la seconda posizione, mentre la Praese farà visita a una Campese in piena lotta per garantirsi almeno i playout.

In zona salvezza, inizia a farsi più rassicurante la classifica del Legino che, battendo la Baia Alassio fanalino di coda, potrebbe aumentare il famoso gap di sette punti con la penultima posizione per evitare la lotteria dei playout. Insidia Borzoli per il Bragno di mister Monte, con il Ceriale pronto invece a ricevere al "Merlo" un Ospedaletti alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione.

In Val Bormida particolare interesse per il match tra Carcarese e Celle Varazze, in lizza per il quinto posto finale, seppur difficilmente utile a conquistare i playoff, con i biancorossi ancora il lizza per la conquista della Coppa Italia di Promozione.