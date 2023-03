Corso gratis per disoccupati: L’Assistente di sala per la ristorazione. Iscriviti subito ed il lavoro si avvicina davvero

Grazie a Regione Liguria con Match Point 2, misura che permette ai giovani di prepararsi e trovare lavoro e Studio Aschei & Associati Organismo di Formazione accreditato in partnership con il Laboratorio del Gusto si svolge un Corso gratuito per diventare Assistente di Sala, innovativa figura professionale nel campo del turismo, dell’accoglienza e della ristorazione.





L’obiettivo è sviluppare competenze utili alle aziende e alle persone del territorio che, abbinando tradizione e innovazione possano inserire il ruolo nel presente e soprattutto nel futuro della ristorazione aiutando i giovani a essere capaci in un lavoro che sembra semplice ma ha invece bisogno di persone molto bene preparate. Per la vorare nella ristorazione e crescere si deve essere preparati. L’assistente di sala promuove il locale, l’albergo e l’azienda attraverso un lavoro perfetto, senza sbavature, con sapienza e rispetto verso la clientela e l’azienda per cui lavora.

L’importanza e la centralità dell’operatore di sala nelle relazioni con la clientela richiedono infatti un riesame e un riposizionamento della figura professionale. Oggi consulente, l ‘assistente di sala offre continuamente assistenza, sapiente accoglienza, cura il cliente durante tutto il percorso della sua esperienza turistica, enologica o culinaria, lo accudisce ed è presente per qualsiasi esigenza o informazione, lo accompagna nelle scelte, dà i consigli giusti, diviene responsabile del servizio ed è in grado di far vivere una vera e propria esperienza ristorativa o turistica.

“Intendiamo rinnovare il ruolo” ci dice Aschei sociologo e formatore con numerosi successi alle spalle in aziende anche internazionali e con all’attivo molte consulenze per il successo di Start Up da lui seguite. “Forniamo agli allievi alte competenze professionali, capacità relazionali e abilità informatiche sia relativamente all’utilizzo dei software gestionali sia rivolte al marketing aziendale e alla pubblicizzazione attraverso i social e i mezzi tradizionali, ma soprattutto sappiamo tirar fuori da loro i loro desideri e li supportiamo per una nuova vita professionale che possa diventare una vera e propria carriera di successi.”





L’Assistente di sala è un professionista in grado di incrementare e migliorare l’offerta di strutture ricettive o ristorative, in un’ottica di promozione del benessere e di ripresa dell’economia turistica. Continua Aschei - “Dopo il corso troveremo ai partecipanti subito lavoro, lo garantisco personalmente, in aziende serie con la giusta paga. Ai ragazzi non spetta altro che fare il loro dovere e prepararsi seguendo attentamente gli insegnamenti del corso sulla psicologia della clientela, sulla cucina tradizionale, sugli abbinamenti dei vini e sulle leggi dell’accoglienza che ahimè in Liguria non abbiamo innate.”





Le iscrizioni sono aperte per 12 posti, puoi approfondire qui:

https://www.studioaschei.it/corsi-gratuiti-per-disoccupati.html





Caratteristiche del Corso

Durata complessiva 600 ore di cui:

300 di formazione con didattica prevalentemente di tipo pratico “imparare attraverso il fare”

300 ore di attività in azienda con affiancamento a ruoli esperti

Attività svolta a Savona e Varazze

Conseguimento di qualifica regionale

Destinatari: giovani maggiorenni disoccupati, inoccupati e inattivi, residenti o domiciliati in Liguria, di età inferiore a 35 anni, che abbiano assolto l’obbligo di istruzione.





