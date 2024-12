Calcio. Al Ligorna bastano le marce basse contro un'Albenga non pervenuta, i genovesi vincono 3-0 al Riva

ALBENGA - LIGORNA 0-3 (33' E 68' Miracoli, 53' Lionetti)



47' FINISCE QUA, IL LIGORNA VINCE 3-0 AL RIVA

45' tentativo in rovesciata di Criscuolo, da premiare l'intenzione

37' Peirano per Alfano, nuovo cambio Albenga

36' Bacigalupo di forza dal limite, palla di poco alta

33' tiro di controbalzo per Alfano, guadagna un angolo l'Albenga

31' completa i cambi il Ligorna. Escono Miracoli e Lionetti, entrano Cericola e Traverso

29' Criscuolo per Ennasry, nuovo cambio per il tandem Gaido - Massa

23' TERZO GOL DEL LIGORNA, MIRACOLI DI TESTA SFRUTTA AL MEGLIO IL CORNER DI MICCOLI! LA PUNTA VA DRITTO SUL PRIMO PALO SENZA ALCUNA MARCATURA

19' Entra il neoacquisto (l'ennesimo) Daidola nell'Albenga, esce Nori

15' doppio cambio Ligorna: Di Stefano e Troiano lasciano il campo a Miccoli e Bacigalupo

13' Di Stefano - Murgia, doppia occasione per il tris dei genovesi. Prima Galletti e poi i legni fermano il Ligorna

10' Di Stefano ha spazio per la conclusione, destro debole bloccato da Galletti

8' IL RADDOPPIO DEL LIGORNA! CALCIO PIAZZATO TRAMUTATO DI TESTA IN RETE DA LIONETTI

1' inizia la ripresa, primo cambio Ligorna: Tussellino per Ghinassi



SECONDO TEMPO

47' squadre negli spogliatoi, primo tempo davvero povero di contenuti

45' due minuti di recupero

35' Lionetti da fuori area, Galletti blocca

33' LIGORNA IN VANTAGGIO! BOTTA DA FUORI DI MIRACOLI DOPO IL PRIMO TOCCO SU PUNIZIONE, IL CENTRAVANTI E' TOTALMENTE PRIVO DI MARCATURA, GALLETTI NON PUO' NULLA

31' tiro al volo di Miracoli, collo mancino troppo aperto rispetto allo specchio della porta

29' Lionetti calcia al volo perdendo il piede di appoggio, blocca Galletti

24' palo di Scannapieco! Sforbiciata del centrale di Toirano che incoccia sulla base del montante

22' Troiano ha la palla del vantaggio dai 16 metri, il corpo sul piattone è troppo all'indietro, la palla si alza sulla trasversale

20' erroraccio di Di Stefano in impostazione, guadagna un corner l'Albenga. Non ci sono effetti però dal tiro dalla bandierina

18' forza Murgia dalla distanza, palla un paio di metri alla sinistra di Galletti

15' doppia chance per il Ligorna, DI Stefano viene chiuso in extremis, pochi istanti dopo il tiro ravvicinato di Murgia viene respinto in due tempi.

10' primi 10 minuti con poco da segnalare. Un colpo di testa alto di Miracoli e un corner guadagnato dall'Albenga

4' inizio con qualche minuto di ritardo, c'era da rattoppare la porta lato Centa

1' si parte!

PRIMO TEMPO



ALBENGA: Galletti, Pezzella, Gaido, Freccero, Belgiovine, Armari, Alfano, Diporto, Nori, Ferrarese, Ennasry.

A disposizione: Perrucca. Peirano. Bianchi, Astini, iorio, Bovegno, Daidola, Criscuolo, Abouba.

Allenatore: Gaido



LIGORNA: Bodrato, Grosso, Scannapieco, Miracoli, Troiano, Ghinassi, Dellepiane, Lionetti, Di Stefano, Tassotti, Murgia.

A disposizione: Gentile, Danovaro, Lurani, Miccoli, Bacigalupo, Cericola, Traverso, Vassallo, Tussellino.

Allenatore: Pastorino



Arbitro: Spagnoli di Tivoli

Assistenti: Orlando di Modena e Melnychuk di Bologna