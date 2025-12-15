Maltempo, allerta gialla per neve in Val Bormida

Arpal ha emesso un’allerta gialla per neve sui versanti padani di Ponente, corrispondenti alla Zona D, valida dalle ore 00:00 alle 14:00 di martedì 16 dicembre. Sono previste nevicate sopra i 400–500 metri, con possibili ripercussioni sui tratti autostradali A6 e A26. Si segnala inoltre attenzione ai fenomeni di gelicidio, che potrebbero interessare i settori centrali dei versanti padani fino alla bassa collina.

Per quanto riguarda i temporali, la probabilità di eventi forti sul centro-levante della regione (Zone B e C) rimane bassa. L’arrivo di una perturbazione proveniente dal Nord Atlantico porterà comunque condizioni instabili, con precipitazioni diffuse e rovesci locali più intensi tra tarda mattinata e pomeriggio. Nella Zona D, le nevicate sono attese fino a fondovalle nella mattinata, per poi attenuarsi nel corso del pomeriggio.

I venti saranno di burrasca settentrionali sul centro-ponente (Zone A e B), mentre su Zone B e D si avvertirà un certo disagio per il freddo a causa dell’afflusso di aria fredda proveniente dalla Val Padana.

Questa è la suddivisione in zone del territorio regionale: la zona A comprende il territorio lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia e la valle del Centa. La zona B si estende lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, includendo anche la Val Polcevera e l’Alta Val Bisagno. La zona C copre il tratto costiero da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, la Val Fontanabuona e la Valle Sturla. La zona D include la Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida. Infine, la zona E comprende la Valle Scrivia, la Val d'Aveto e la Val Trebbia.