Calcio, Serie D. La 32° giornata scatta già oggi, doppio anticipo causa Viareggio Cup

Il Torneo di Viareggio è alle porte e la presenza della Rappresentativa di Serie D ha spinto molte società sull'intero territorio nazionale a chiedere l'anticipo per evitare di perdere un buon numero di propri tesserati.

Così il girone A si appresta a vivere oggi un doppio appuntamento: alle 14:30 saranno in campo il Borgosesia e il Gozzano, per una partita importante soprattutto per le zone medio basse della classifica, mentre alle 16:00 spazio al derby del medio-levante ligure tra Ligorna e Sestri Levante.

A dirigere le partite saranno Martini della sezione di Valdarno e Sciolti di Lecce.

Livescore su Svsport.it