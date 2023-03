Calcio, Albenga. Ingresso gratis a Cairo per i tifosi con la Tessera Sostenitore

Invitiamo tutti allo stadio per sostenere la nostra squadra in questa trasferta in casa della terza forza in classifica.

Aggiornamento 21:10. La Cairese smentisce l'iniziativa della società ingauna.

"L'Asd Cairese precisa di non aver ricevuto alcun tipo di richiesta da parte dell'Albenga in merito alla gratuità dell'ingresso per i propri tifosi.

Domenica prossima i sostenitori ospiti pagheranno il tagliando di ingresso, come sempre avvenuto durante l'intero campionato.

E' prerogativa esclusiva dell'Asd Cairese determinare le proprie politiche societarie, non di altri club".