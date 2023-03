Giudice Sportivo, Promozione: si arriva fino a sei giornate di stop

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 12/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 75,00 FOLLO FOOTBALL CLUB

A titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, insultavano un AA, ogni volta che costui assumeva una decisione (infrazione rilevata da parte di un AA)

Euro 50,00 SOCCER BORGHETTO

Per aver causato il ritardato inizio della gara di 19', a causa dell'equipaggiamento dei calciatori non in regola.





DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/ 4/2023

VERONI DANIELE (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BAZZOLI ALDO (OSPEDALETTI CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DEIANA DAVIDE (PIETRA LIGURE 1956)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

COLA EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

Infrazione rilevata da parte di un AA.

CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MONTEFORTE LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

MEAZZI ANDREA (CAMPESE F.B.C.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

MUSANTE MATTIA (SAMMARGHERITESE 1903)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, si dirigeva verso il ddg e lo spingeva con entrambe le mani, senza farlo cadere; usciva dal tdg solo grazie all'intervento dei compagni di squadra.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)

A gioco fermo, correva con foga verso un avversario, che aveva compiuto un fallo nei confronti di un compagno, arrivando a spingerlo con potenza usando entrambe le mani sul suo petto, che cadeva per terra, senza conseguenze lesive. Tale gesto portava ad una mass confrontation tra i due protagonisti ed alla creazione di varie mischie in mezzo al campo che venivano sedute dalla terna ed ad una forte tensione tra le due panchine. Inoltre, abbandonando il tdg, il giocatore si toglieva la maglietta e minacciava l'avversario espulso, venendo, poi trattenuto e scortato da alcuni dirigenti della propria società

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

NERI NICCOLO (TARROS SARZANESE SRL)

In reazione ad una condotta violenta subìta, si rialzava da terra andando testa a testa con l'avversario, mettendogli entrambe le mani sul volto, spingendolo ed insultandolo, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PEDDI GABRIELE LUIGI (CELLE VARAZZE F.B.C.)

Infrazione rilevata da parte di un AA.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AMBROSINI ANDREA (LEVANTO CALCIO)

MANNO MASSIMO (OSPEDALETTI CALCIO)

CASELLA DANIELE (SAN DESIDERIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO CALCIO)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

TRAVERSARO LORENZO (CAPERANESE 2015)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BIANCO ANTONIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

SICURO FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

VATTERONI TOMMASO (CAPERANESE 2015)

CIDALE LEONARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CARRA FEDERICO (MARASSI 1965)

TORTORELLI GIORDANO (MAROLACQUASANTA)

ALTAMORE MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

OSMAN MAJID (NEW BRAGNO CALCIO)

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)

OCCHIPINTI ANDREA (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PIANA MATTEO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

TARTARINI MATTIA (MAROLACQUASANTA)

DE MATTEI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

RANASINGHE SAMUELE (SERRA RICCO 1971)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARQUEZ MANUEL (BAIA ALASSIO CALCIO)

AMBROSI FILIPPO (CADIMARE CALCIO)

PIACENTINI RICCARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

MORETTINI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MATZEDDA ALESSIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

LERTOLA SAMUELE (MAGRA AZZURRI)

BOSSI FEDERICO (MARASSI 1965)

DI MURI MATTEO (MAROLACQUASANTA)

SAIH MOUNIR (OSPEDALETTI CALCIO)

AYALAS SANTIAGO EZEQUI (PIETRA LIGURE 1956)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

FERRARI FABIO (SAMMARGHERITESE 1903)

CALCAGNO PAOLO (SOCCER BORGHETTO)

MORANDO SAMUEL (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO CALCIO)

GRIFFINI ANDREA UGO (BAIA ALASSIO CALCIO)

SANTUNIONE FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)

FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)

VIOLA SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BISELLI GIANLUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

FALSINI FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

COSTA FRANCESCO (SAMMARGHERITESE 1903)

VALCAVI EMANUELE (SERRA RICCO 1971)

TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BEVEGNI FILIPPO (BORZOLI)

NAOUI MOURAD (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)

ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)

FOLEGNANI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

CERRUTI ALESSANDRO (MARASSI 1965)

CUNEO GABRIELE (MARASSI 1965)

CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

GARIBALDI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (III INFR)

DALLAGLIO MATTEO (CAPERANESE 2015)

GAVINI LUCA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

DELLATOMMASINA LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

SADIKU LEON (LEGINO 1910)

DE ROSA MARCO (LITTLE CLUB JAMES)

FOSSATI SAMUELE (LITTLE CLUB JAMES)

VENTURA DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)

PAPARCONE MATTEO (MAROLACQUASANTA)

BLANSTEIN TOMAS (PIETRA LIGURE 1956)

DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)

MAURA NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

SALMASO ANDREA (SAMPIERDARENESE)

BACCINI GABRIELE (SAN DESIDERIO)

NERI NICCOLO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI FRAIA MARCO (CAPERANESE 2015)

SIMONI ALDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

COSTAMAGNA LORENZO (GOLFO DIANESE 1923)

PRESTANIZZI SIMONE (MARASSI 1965)

BRUNI GIACOMO (SAMPIERDARENESE)

FRANCESIA BERTA FEDERICO (SERRA RICCO 1971)

BARONE DANIELE (SOCCER BORGHETTO)

LANTERNA JACOPO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (I INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

VINCI SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DE ANGELIS MIRKO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

DRAGHICI CRISTIAN (SERRA RICCO 1971)