Calcio, Seconda Categoria. Argentina e Borgio Verezzi, il traguardo è vicino

Terz'ultima giornata nei gironi A e B di Seconda Categoria e il tempo dei verdetti è ormai arrivato.

Il traguardo per Argentina Arma e Borgio Verezzi è ormai a un passo.

I rossoneri anche vincendo dovranno aspettare i recuperi della Polisportiva Sanremo 2000 per poter matematicamente festeggiare, mentre i rossoblu borgesi col giusto incastro di risultati potrebbero raggiungere la Prima Categoria già oggi pomeriggio.

Per prima cosa la squadra della coppia Ponte - Pascarella dovrà battere il Sassello, il Cengio dovrà perdere a Borghetto e il Dego non superare il Pallare nell'anticipo delle 14:30, in caso contrario tutto verrebbe rinviato alla sedicesima giornata.

Il programma di entrambi i gironi resta comunque davvero interessante, con tanti incroci ormai determinanti per definire le griglie playoff e playout.