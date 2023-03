La nota rossoblu:

Domani alle ore 21 osserveremo un momento di raccoglimento presso lo Stadio Bonifacino di Rocchetta in occasione dell'anniversario della scomparsa del nostro Saffo. Vi aspettiamo tutti (l'invito è aperto a tutti quanti) per dedicare un minuto del vostro prezioso tempo a pensare a lui, tutti quelli che gli hanno voluto bene... in occasione della partita casalinga di domenica prossima contro lo Speranza ci sarà un momento dedicato a lui.