Pallapugno: tra un mese parta la C2, ecco il calendario del campionato

Via, tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, al campionato di Serie C2 di pallapugno, che sarà composto da 13 formazioni, suddivise in due gironi nella prima fase.

Nel Girone A ci sono: Ceva, Monastero Dronero, Neivese, Pro Paschese, San Leonardo, Speb e Subalcuneo.

Nel Girone B sono state inserite: Augusto Manzo, Alta Langa, Canalese, Merlese, Peveragno e Ricca.

Al termine della regular season, tutte le squadre accederanno alla seconda fase, dove saranno suddivise in quattro gironi. Chiusa la seconda fase, le prime due classificate di ogni girone andranno ai quarti di finali.

I quarti di finale e le semifinali si giocheranno al meglio delle tre partite, con eventuale spareggio sul campo della migliore classificata al termine della prima fase. Anche nella finale si andrà ai nove, ma con eventuale spareggio in campo neutro. Sarà promossa alla Serie C1 del 2024 la squadra vincitrice del campionato.



Coppa Italia: andranno in semifinale le prime due classificate al termine del la prima fase del campionato, mentre la finale si giocherà nello sferisterio di Ricca di Diano d'Alba, 27 agosto, alle 17.



