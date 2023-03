Il mondo del calcio piange Nino Parodi, volto storico di Vado, Savona e Alassio

Dal blog storia del calcio savonese:

Nella sua Vado è mancato Nino Parodi, classe 1935, centravanti del più grande Vado della storia quello che vinse il campionato di Promozione 53-54, poi in Serie B con Alessandria e Vigevano quindi al Savona punta di diamante della grande squadra del cuore degli anni’60: successivamente al Casale, all’Alassio per tornare in rossoblu a chiudere la carriera con la “sua” squadra di casa poi allenata per lunghi anni.

Giocatore dalla grande tecnica e dal sicuro senso del goal nella prima stagione di IV Serie costituì con Mino Persenda una vera e propria “coppia” di rapinatori d’area: al punto che il “Campione” (celebre rivista dell’epoca) dedicò ai due, assieme al vercellese Pensotti un articolo titolato “Per le 3 P appuntamento in Serie A”. Pensotti riuscì a militare nella massina divisione con l’Atalanta mentre Parodi e Persenda dovettero accontentarsi di un gradino più basso in Serie B ( “Mino il bombardiere nero” dalla maglia dei Portuali con cui disputava il torneo dei Bar alla Valletta con la Lucchese).

Parodi però non aveva mai abbandonato il suo negozio di distribuzione di bombole di gas sito a Vado nell’angolo di fronte alla sede della Banca Popolare di Novara di cui era direttore un altro indimenticabile come Roberto Longon.