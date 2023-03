Calcio. La San Filippo Neri Yepp è già concentrata su domenica prossima. Capezio: "Contro l'Aurora serve il supporto del nostro pubblico"

La prima squadra della San Filippo Neri Yepp Albenga sta preparandosi per la partita più importante della stagione, che si terrà domenica 2 aprile allo stadio Riva di Albenga alle ore 15 contro l’Aurora Calcio. La squadra ha bisogno di tutto il sostegno possibile per vincere questa partita cruciale per rimanere nel campionato di Prima Categoria.