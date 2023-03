Pallapugno. A fine aprile in campo anche gli Under 21, ecco il calendario

Comincerà tra poco più di un mese il campionato giovanile Under 21 di pallapugno, riservato agli atleti tra i 18 e i 21 anni. Si comincerà nell'ultimo weekend di aprile con nove formazioni al via: Araldica Castagnole Lanze, Benese, Bormidese, Centro Incontri, Gottasecca, Imperiese, Peveragno, Pro Paschese e Virtus Langhe.



Nella prima fase del campionato le squadre si affronteranno nel classico girone all’italiana, che si chiuderà giovedì 10 agosto. Successivamente, le prime otto classificate saranno ammesse al tabellone a eliminazione diretta, secondo i consueti accoppiamenti: prima-ottava, seconda-settima, terza-sesta, quarta-quinta. Quarti di finale e semifinali si disputeranno con gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio sul campo della migliore classificata nella prima fase. Anche la finale si giocherà al meglio delle tre partite, ma con la "bella" in campo neutro. Le partite andranno sempre ai nove giochi.



Coppa Italia: le prime due classificate al termine della prima fase del campionato si giocheranno la finale in programma domenica 27 agosto, alle 14, nello sferisterio di Ricca di Diano d'Alba.



