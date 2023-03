Calcio. Si presentà il Città di Savona, si iscriverà alla Seconda Categoria: "Abbiamo avuto riscontri da parte di imprenditori savonesi" (FOTO E VIDEO)

"Abbiamo avuto un riscontro da parte di piccoli imprenditori di Savona che si sono avvicinati. Faremo la squadra per vincere il campionato e il budget per la categoria e più che sufficiente".

Si presenta così, ambizioso, il nuovo Città di Savona che oggi ha svelato nella sala chiamata della compagnia Pippo Rebagliati, il suo volto con i membri societari, il socio fondatore, segretario e tesoriere, Claudio Aonzo, la vicepresidente Nadia De Marchi e Adamo Agostino.

Alla presenza dell'avvocato Simone Mariani che ha illustrato l'iter che ha portato alla nascita della nuova compagine calcistica all'ombra della Torretta.

"Abbiamo bisogno di avere i tifosi, dell'entusiasmo e ci vuole coraggio per poter partire dopo una situazione così catastrofica. Il Savona cosi in basso non l'abbiamo mai visto e crediamo con i fatti di potercela fare - ha spiegato Aonzo - Cerchiamo di contornarci di persone qualificate e solo così si può fare un progetto importante. Il presidente Angelo Benucci (82 anni, ex bandiera del Torino) anche lui ha grandi ambizioni, ha sempre seguito il Savona e ha sempre avuto un legame e visto che si è creata quest'opportunità si è buttato a pesce".

"È per merito suo se abbiamo avuto questo progetto, se non ci sono i finanziatori, senza un budget, non si può partire e lui ce l'ha garantito" ha puntualizzato Claudio Aonzo.

"Faremo il massimo possibile per portare entusiasmo e riportare il Savona più in alto possibile. Non sono qua a pregare nessuno" ha continuato Adamo Agostino.

"Spero di rappresentarla veramente per il Savona che il valore ha, se le cose vanno bene non sarà un vanto mio ma delle persone che voglio rappresentare. Sarò sempre disponibile a parlare con voi e spero ci sosterrete" ha proseguito Nadia De Marchi.

FUTURO CAMPIONATO DEL CITTÀ DI SAVONA

"Il primo per ordine di importanza cioè la Seconda Categoria. L'idea è affiliarsi e iscriversi ad un campionato. Lo step successivo è far nascere un settore giovanile" ha detto l'avvocato Mariani che si è occupato di predisporre la consulenza per la nascita di una nuova associazione calcistica e la stesura di una bozza di statuto.

STADIO BACIGALUPO

Nei prossimi giorni il comune pubblicherà la manifestazione d'interesse che sarà disponibile fino almeno a giugno. Così come la possibilità di poter effettuare sopralluoghi sull'impianto di via Cadorna.

"Quando uscirà il bando noi parteciperemo e visto che faremo il settore giovanile dovremo avere un campo alternativo e quindi ci stiamo muovendo per garantirci un campo in sintetico a 11. Stiamo lavorando per averne due anche a 7".

MARCHIO

"Bisogna distinguere tra la questione giuridica e sostanziale. Il marchio Savona Fbc 1907 è un 'bene aziendale' che può circolare liberamente ed era stato acquistato dall'ex presidente Marinelli, ma bisogna specificare che non esiste più dal punto di vista federale e civilistico - puntualizza Mariani - Quella matricola infatti è spenta decinitivamente. A Savona esiste l'Asd Pro Savona Calcio che ne fruisce perchè il marchio è concesso a loro in comodato e che mi risulta essere registrato all'Agenzia delle Entrate. Il Città di Savona non può indossarlo perchè quel bene è concesso in uso soltanto al Pro Savona, quando finirà il comodato non è dato sapere se verrà rinnovato a questo sodalizio".

SETTORE GIOVANILE

"Stiamo impostando un settore giovanile di stampo professionistico. Vogliamo fare poche leve ma di qualità con la finalità di farli esordire in prima squadra. È un progetto ambizioso e non facile, partiamo da zero - puntualizza Aonzo - Abbiamo già trovato allenatori di qualità e appena sara possibile nel rispetto delle altre società ci proporremo con gli allenatori che faranno dei camp nel comune di Savona. Siamo fiduciosi. Come responsabile non posso ancora fare il nome, è una persona di livello, non c'è l'ufficializzazione. Avremo anche un addetto di stampa".