Giudice Sportivo, Promozione: sono ben cinque i giocatori squalificati per tre giornate

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 26/ 3/2023





DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO - SAN DESIDERIO Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in questione ed in relativo supplemento, nel quale il ddg affermava che "il gol al 27 del 2 tempo a favore del Bogliasco è avvenuto su autogol direttamente su calcio di punizione, da parte del San Desiderio. A quel punto erroneamente ho concesso il gol";

Rilevato che la Regola 13 del Regolamento del Giuoco del Calcio prevede che "se un calcio di punizione diretto o indiretto è calciato direttamente nella propria porta, viene assegnato un calcio d'angolo";

Considerato quindi che la rete segnata non doveva essere convalidata ma assegnato un calcio d'angolo;

Considerato che la gara al momento della convalida era sul risultato di 2 a 1 in favore della società FOOTBALL CLUB BOGLIASCO e che pertanto il risultato non si poteva ritenere già acquisito;

Visto l'Art. 10 CDS, ritenuto che l'irregolarità di cui sopra abbia influito sul regolare svolgimento della gara e che non sia addebitabile ad alcuna delle società partecipanti; Il G.S. Dispone:

Di non omologare il risultato della gara in esame;

Di disporre la ripetizione della gara a data da destinarsi. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione

Firmato Il Sost. Giudice Sportivo Avv. Filippo Marcenaro

GARE DEL 22/ 3/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARQUEZ MANUEL (BAIA ALASSIO CALCIO)

AGATE ANDREA (NEW BRAGNO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIGUET MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GALASSI ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 CARCARESE

Per la condotta dei propri sostenitori che durante il secondo tempo rivolgevano all'AA2 espressioni gravemente ingiuriose, minacciose e discriminatorie.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

OMODEI SIMONE (SAN DESIDERIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

OLIVA MICHELE (SAN DESIDERIO)

REPETTI MASSIMO (SERRA RICCO 1971)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BIANCO ANTONIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

Al 28' del 1ºtempo, alla notifica della seconda ammonizione e conseguente espulsione, rivolgeva al ddg numerose espressioni ingiuriose, irriguardose e blasfeme tentando altresì di addivenire ad un contatto fisico con il ddg che non avveniva per un intervento del proprio capitano che lo allontanava (sanzione attenuata per la fattiva collaborazione della società).

BINAJ AMARILDO (CAPERANESE 2015)

Al 45+8 del st, reagiva ad un fallo colpendo al collo un avversario, senza provocare conseguenze lesive.

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

Al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi, spingeva con ambo le mani un giocatore della squadra avversaria senza pro-vocare conseguenze lesive.

TORTORELLI GIORDANO (MAROLACQUASANTA)

Al termine della gara, subito dopo il triplice fischio, sferrava un pugno all'addome di un avversario, senza provocare conseguenze lesive.

BORTOLAI LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

Al 50' del st, colpiva violentemente e intenzionalmente con un calcio un giocatore avversario, senza provocare conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SPALLAROSSA TOMMASO (SERRA RICCO 1971)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BASSO SIMONE (CARCARESE)

BOUHRAME AMINE (MAGRA AZZURRI)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ROLANDELLI MICHAEL (CAPERANESE 2015)

CARIATI DOMENICO (MAGRA AZZURRI)

MERETO NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SAIH MOUNIR (OSPEDALETTI CALCIO)

BLANSTEIN TOMAS (PIETRA LIGURE 1956)

PONZO GIOELE (PIETRA LIGURE 1956)

MARRA FERRARI MATTEO (SAN DESIDERIO)

GIGLIO MICHAEL (SOCCER BORGHETTO)

BORTOLAI LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

GIGLIO MATTIA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

COLOMBO EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SANTUNIONE FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

DEL NERO SIMONE (LEGINO 1910)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

YMERI ARTURO (PRAESE 1945)

TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

FILIPPONE TOMMASO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO)

BONIFACINO DIEGO (CARCARESE)

GAGLIARDI ALESSIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

VINCI ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DELLATOMMASINA LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PALAGI STEFANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

SADIKU LEON (LEGINO 1910)

DEFILIPPI MATTEO (LEVANTO CALCIO)

TRIPI DAVIDE GIORGIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

BARBAGALLO LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)

DAPRILE FABIO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

TOBIA MATTEO (CAMPESE F.B.C.)

EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

VALCAVI EMANUELE (SERRA RICCO 1971)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MORETTI LUCA (CARCARESE)

PUDDU GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

DELFINO FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SEVERI EDOARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CASTAGNA AMERIGO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PESARE FRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CIDALE LEONARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

GIANNARELLI MARCO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

DE MATTEIS SIMONE (GOLFO DIANESE 1923)

AMBROSINI ANDREA (LEVANTO CALCIO)

DI NOTO SAMUELE (NEW BRAGNO CALCIO)

MORETTI FABIO (NEW BRAGNO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

GALASSI ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)

ALO SIMONE (CARCARESE)

OSINAGA QUISPE JUAN PABLO (GOLFO DIANESE 1923)

MACAGNO MANUELE (LEGINO 1910)

PIZZICONI GIULIO AUGUSTO (MAGRA AZZURRI)

SAVARESI TOMMASO (MARASSI 1965)

BROSO FRANCESCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SAVIOZZI ENRICO (NEW BRAGNO CALCIO)

FEDRI SACHA (PRAESE 1945)

SACCO NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

FIRPO DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

GATTULLI GIANLUCA (SERRA RICCO 1971)

MONARDA FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

BERGITTO EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)

BRICCHI FILIPPO (VALLESCRIVIA 2018)

SPARMA MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BILANZONE FEDERICO (BORZOLI)

COSENTINO MATTEO (CAPERANESE 2015)

DIMPORZANO MICHELE (MAROLACQUASANTA)

MENINI MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SIBERIE RICHMAR SIMON SABINO (OSPEDALETTI CALCIO)

RASO ANDREA (PRAESE 1945)

FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

EL HARZLI RIAD (BAIA ALASSIO CALCIO)

NICORA MATTEO (LEVANTO CALCIO)

DE PERSIIS ALESSANDRO (LITTLE CLUB JAMES)

ZANARDI GUGLIELMO (MARASSI 1965)

PEIROTTI MICHELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

ALBERTONI LUCA (PRAESE 1945)