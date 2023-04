Calcio, Prima Categoria A. Il Millesimo ferma 1-1 il Pontelungo. Sarà spareggio con il Camporosso!

MILLESIMO - PONTELUNGO 1-1 (35' Torra, 79' Nardi)

52' tensione totale in campo, anche tra le panchine

51' ammonito Velaj

48' Bove a terra, si prolungherà il recupero

IL CAMPOROSSO HA BATTUTO L'ONEGLIA. CON IL PAREGGIO TRA IL MILLESIMO E PONTELUNGO SARA' SPAREGGIO, I GRANATA DEVONO VINCERE PER SALIRE IN PROMOZIONE, MA CON LA SCONFITTA SAREBBERO BEFFATI DAI ROSSOBLU DI LUCI

45' SARANNO CINQUE I MINUTI DI RECUPERO

40' risponde Macchia con Testoni per. Xahhiraj

37' C'è anche capitan Badoino per il Pontelungo, esce Vignola

35' CAMPOROSSO IN VANTAGGIO! IN QUESTO MOMENTO SAREBBE SPAREGGIO!

34' NARDI! IL PAREGGIO DEL PONTELUNGO! TOCCO SOTTOMISURA DEL NEO ENTRATO!

28' Zanardini lancia anche Nardi al posto di Delfino

25' tiro alto di Guardone, il Camporosso sta pareggiando 1-1 con l'Oneglia, in questo momento il Pontelungo è ancora primo

23' ammonito Schiano

20' esce Torra nel Millesimo, entra Rovere

19' in due minuti Pontelungo vicinissimo al vantaggio. Sfinjari spreca ancora un'oppotunità, poi Rabellino con l'aiuto del palo evita l'1-1

16' prova a scuotersi un Pontelungo fino ad ora decisamente apatico. Il tiro deviato di Sfinjari esalta il riflesso di Rabellino

13' Sfinjari a terra in area, Battiato lascia correre

10' cambia Zanardini, in panchina rientra Perrier, al suo posto Chariq

9' Torra! Destro a lato sotto lo sguardo di Breeuwer, partita apertissima!

8' azione fotocopia dall'altra parte,, questa volta è Rabellino a chiudere su Vignola

6' sinistro di Torra dal vertice dell'area di rigore, blocca Breeuwer

2' doppio cambio Pontelungo, esce Greco a favore di Piotto e Schiano per Enrico

1' inizia la ripresa!

SECONDO TEMPO

49' finisce qua il primo tempo. Millesimo in vantaggio dopo il primo parziale

45' saranno quattro i minuti di recuperio

43' Millesimo a un passo dal raddoppio! Torra sfugge nuovamente sulla linea, contrasto con Greco e l'attaccante ex Bragno va a terra. Battiato lascia correre, proteste furiose della panchina valbormidese

38' Sfinjari si mette in proprio, destro dal limite ma il rimbalzo al momento del tiro falsa la conclusione della punta

35' CLAMOROSO! MILLESIMO IN VANTAGGIO! TORRA PARTE IN POSIZIONE REGOLARE, SCARTA BREEUWER E DEPOSITA A PORTA SGUARNITA

28' ancora Sfinjari! Punizione che esce di un palmo rispetto al montante giallorosso. Pontelungo a pochi centimetri dal vantaggio

27' poco da segnalare in questi minuti, bello scambio tra Sfinjari e Guardone, l'attaccante però non trova la puntata per battere Rabellino

15' Millesimo determinato in questo avvio di gara, il Pontelungo non dovrà lesinare sforzi per vincere il campionato

10' va sul fondo Guardone, palla dentro per Delfino sul secondo palo, conclusione a lato.

7' palla col coniglio al Comunale, è benedetto l'arrivo del nuovo sintetico

5' un'occasoine per parte. Punizione di Sfinjari controllata da Rabellino, poi è Torra a cercare la rovesciata acrobatica senza fortuna.

1' si parte!

PRIMO TEMPO

MILLESIMO: Rabellino, Bove, Negro F., Bertuzzo, Ferri, Xahhiraj, Morielli, Gallo, Raimondo, Torra, Oddone.

A disposizione: Barbiero, Negro L., Franco, Ciravegna, Moretto, Testoni, Rovere, Castiglia

Allenatore: Macchia

PONTELUNGO: Breeuwer, Velaj, Enrico, Roascio, Greco, Caputo, Guardone, Vignola, Perrier, Sfinjari, Delfino.

A disposizione: Ferrari, Schiano, Bovio, Nardi, Piotto, Chariq, Badoino, Paltrinieri, Giampà.

Allenatore: Zanardini

Arbitro: Battiato di Genova