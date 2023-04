Calcio, Promozione: trionfo Pietra Ligure! Il 4-2 al Ventimiglia vale il ritorno in Eccellenza

PIETRA-VENTIMIGLIA 4-2 (24', 57', 80' G. Insolito, 43' Mehmetaj - 73', 88' Sparma)

45' FINISCE QUI! IL PIETRA VINCE IL CAMPIONATO!

43' UN'ALTRA BELLISSIMA RETE, ACCORCIA SPARMA! Tiro fulmineo dalla distanza del ventimigliese, palla quasi all'incrocio.

38' esce Odasso, al suo posto D'Aprile. Poco prima il Ventimiglia aveva sostituito Ventre con Verbicaro.

35' CHE MERAVIGLIA GIANMARCO INSOLITO! Un vero fulmine a ciel sereno per il numero 7 che vede con la coda dell'occhio Scognamiglio leggermente fuori dai pali e lascia partire un destro sul palo opposto. Traiettoria impossibile e imprendibile.

33' applausi a scena aperta anche per Dominici che esce per far entrare Szerdi.

31' spazio per Lorenzo Insolito nel Pietra, fuori Guaraglia.

28' SPARMA, ACCORCIA IL VENTIMIGLIA! Nella sfida interna tra bomber, il numero 7 frontaliero si libera in area e trova l'angolino giusto.

26' punizione guadagnata da Guaraglia come un corner corto, la battuta di Insolito verso Dominici che piazza la palla di testa dove però arriva Scognamiglio.

24' tentativo di Musumarra, c'è una deviazione palla in angolo

19' standing ovation per Edo Rovere che torna in campo, al suo posto esce Mehmetaj.

17' nuova opportunità a tu per tu con l'estremo difensore granata per Insolito, Scognamiglio si oppone. Sul prosieguo i giocatori ventimigliesi chiedono il fallo di Dominici su Ierace ma per il signor Ucci non c'è nulla.

16' implacabile Insolito, stavolta però Scognamiglio dice no.

13' c'è il primo cambio per il Ventimiglia, fuori Rea e dentro Akkioui.

12' TRIPLETTA PIETRA, DOPPIO INSOLITO! Ancora il bomberissimo della categoria a chiudere in scivolata un'azione caparbia e paziente dei suoi.

6' ci arriva come può Dominici sul suggerimento lungo in profondità, il tentativo di tiro diventa un assist per Insolito che ci crede fino all'ultimo impegnando Scognamiglio il quale respinge poi con le mani aperte.

4' tiro cross di Schittzer, Vernice sempre attento.

2' altra partenza forte di Pili e compagni, Puddu prova il tiro non molto convinto dal limite, Scognamiglio senza problemi.

1' si torna in campo con gli stessi ventidue che avevano chiuso la prima frazione, il signor Ucci riapre le ostilità.

SECONDO TEMPO

45'+1' nessuna nuova emozione al Devincenzi, la prima frazione si chiude col Pietra avanti due volte.

43' RADDOPPIA IL PIETRA! Mehmetaj è il più lesto di tutti nell'area granata e, con Scognamiglio fuori causa, si aggiusta la sfera e trova il gol.

39' buona manovra dei frontalieri, Schittzer dal fondo cerca il cross sul secondo palo per l'inserimento di Sparma che non ci arriva per un soffio.

34' punizione decentrata sulla destra per Insolito, palla alta.

32' generosissimo Dominici ad andare a prendersi il pallone a centrocampo per far salire i suoi. Partita di grande sacrificio per le due punte biancocelesti.

28' Sparma si accentra e calcia trovando la deviazione di un difensore pietrese, dal corner prova Ventre a trovare lo spiraglio buono per lui, Vernice risponde presente.

26' arriva dalla distanza la replica della squadra ospite, Addiego carica il sinistro a giro ma manda a lato.

24' ANCORA LUI, SEMPRE INSOLITO! Pili trova il numero sette di prima intenzione, implacabile nell'area avversaria Insolito che batte Scagnamiglio.

22' prova la stoccata vincente Dominici, grande risposta di Scognamiglio in angolo.

21' cross di Guaraglia leggermente lungo sul palo opposto, Mehmetaj ci arriva in allungo. Para Scognamiglio.

19' entra in area caparbiamente Dominici dall'out di sinistra, Ierace intercetta il suo cross rasoterra ma la palla arriva a Varaldo, assist per Puddu che di prima intenzione calcia alle stelle.

14' Ventre guida l'offensiva dei suoi, Musumarra prova il tiro dalla distanza ma Vernice blocca sicuro.

12' rischia sulla pressione di Insolito il Ventimiglia che prova a costruire da Scognamiglio, sull'attaccante pietrese però riconquista palla Schittzer che poi libera.

7' manovra la squadra di Massullo sulla sinistra, Rea va al tiro da posizione defilata, palla fuori.

5' avvio subito forte per i ragazzi di mister Pisano, sempre aggressivi sul portatore di palla avversario e pronti a mettere sotto pressione la difesa ventimigliese.

1' squadre accolte in campo dall'entusiasmo del Devincenzi con fumogeni e fuochi d'artificio, si parte!

PRIMO TEMPO

Ecco quindi le soluzioni per cui hanno optato i due tecnici.

PIETRA (4-4-2): Vernice; Andreetto, Corciulo, Pili, Varaldo; Guaraglia, Odasso, Puddu, Mehmetaj; G. Insolito, Dominici.

A disposizione: Duberti; Fiorenzo, Aicardi, Rovere, Szerdi, D'Aprile, L. Insolito, Bolia, Asteggiante.

Allenatore: M. Pisano

VENTIMIGLIA (4-3-3): Scognamiglio; Schittzer, Peirano, Ierace, Rea; Ala, Musumarra, Addiego; Sparma, Gambacorta, Ventre.

A disposizione: Haderbache; Verardi, Oliveri, Akkioui, Bacigaluppi, Allegro.Verbicaro, Bertone,

Allenatore: G. Massullo

Vincere o, in caso contrario, riuscire a mantenere un distacco dal Serra Riccò secondo della classe (ora a sette lunghezze, con due giornate di campionato poi rimanenti) e quindi far scattare la festa per il ritorno, dopo un solo anno di "purgatorio" in Eccellenza.

Queste le premesse con cui affronta la 32esima giornata il Pietra Ligure, davanti all'ultimo ostacolo prima di sollevare le braccia al cielo, ossia il Ventimiglia reduce da tre vittorie consecutive e in piena lotta playoff.

Si attende il pubblico delle grandi occasioni al Devincenzi, con la società che ha chiamato a raccolta i propri sostenitori per colorare l'impianto di biancoceleste per sostenere Insolito e compagni, i quali dovranno fare a meno degli squalificati Ayalas e Blanstein.